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799元虎航特價機票！虎航「全航線799元起」38小時快閃，9月底前日韓、泰越任選度假去。

2024-06-12 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：台灣虎航 人氣：467
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編輯 鄭雅之

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虎航特價機票來了！你以為旅展結束就沒有特價機票的話，那就大錯特錯，台灣虎航快閃推出「台虎夏日假期 請享用！」快閃優惠，以夏日機票為特價，無論是想去日本、韓國還是東南亞度假，全航線最低價只要799元，限時38小時快閃手腳一定要快。
虎航特價機票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
虎航特價機票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

於即日起至6/13 23:59期間，只要到虎航官網購買9/30前出發的機票，就可以享有優惠價。日本1,799元起、韓國1,999元起、越南2,099元起、泰國3,299元起、澳門799元起，揪你一起飛出國到日本看夏日花火節、到韓國追星、去澳門吃米其林美食、在泰國天天按摩，通通滿足你。

推薦閱讀：香港機票買一送一！國泰航空「香港機票買一送一」優惠先搶，8間旅行社優惠、玩香港千元有找。
虎航特價機票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2024TTE台北旅展 可樂旅遊優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

台灣虎航 夏日特價機票

訂票網站：https://pse.is/62ftsr
銷售期間：2024/6/12 10:00-2024/6/13 23:59
搭乘期間：2024/6/12-2024/9/30
推薦航線優惠：
日本 TWD 1,799起
韓國 TWD 1,999起
越南 TWD 2,099起
澳門 TWD 799起
泰國 TWD 3,299起
注意事項：以上票價皆為單程未稅。

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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