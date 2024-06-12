虎航特價機票來了！你以為旅展結束就沒有特價機票的話，那就大錯特錯，台灣虎航快閃推出「台虎夏日假期 請享用！」快閃優惠，以夏日機票為特價，無論是想去日本、韓國還是東南亞度假，全航線最低價只要799元，限時38小時快閃手腳一定要快。







於即日起至6/13 23:59期間，只要到虎航官網購買9/30前出發的機票，就可以享有優惠價。日本1,799元起、韓國1,999元起、越南2,099元起、泰國3,299元起、澳門799元起，揪你一起飛出國到日本看夏日花火節、到韓國追星、去澳門吃米其林美食、在泰國天天按摩，通通滿足你。



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台灣虎航 夏日特價機票

訂票網站：https://pse.is/62ftsr

銷售期間：2024/6/12 10:00-2024/6/13 23:59

搭乘期間：2024/6/12-2024/9/30

推薦航線優惠：

日本 TWD 1,799起

韓國 TWD 1,999起

越南 TWD 2,099起

澳門 TWD 799起

泰國 TWD 3,299起

注意事項：以上票價皆為單程未稅。