韓國爆款必吃「紙巾吐司」真的來台灣了！台北晶華酒店6/20至7/21邀韓國「紙巾吐司」始祖The Truffle Bakery來台快閃，帶來了韓國必吃爆款「紙巾吐司Tissue Bread、岩鹽奶油捲 Salted Butter Roll、倫敦麵包London Bun」等多款IG爆紅美食，搶攻IG系美食家必拍美食。







在韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批消費者的目光，更是成為韓國烘焙界最夯的美食話題。此次來台快閃The Truffle Bakery是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，The Truffle Bakery創作出擁有吐司般正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新品項，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，片片輕盈軟綿、奶香十足。





除了造型與口感皆讓人驚豔的「紙巾吐司」之外，The Truffle Bakery也帶來了韓國首爾總店中最愛歡迎的岩鹽奶油捲Salted Butter Roll和倫敦麵包London Bun，前者是簡練的於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，質樸展現交融的麥香與奶香，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味，每一款都是必吃爆款。



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韓國「紙巾吐司」來台快閃

建議售價：3入組價格680元、5入組價格980元

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台北晶華酒店

電話：02-2523-8000 轉Regent Gift Shop外帶櫃、上庭酒廊

地址：台北市中山北路二段39巷3號

