台灣壽司郎Ｘ原神聯名更可愛！今年初日本壽司郎和RPG《原神》聯名推出「回轉之宴（回転の宴）」主題，便許多台灣玩家敲碗想要。這次，藉著台灣壽司郎六週年慶，不負眾望將於6/17起推出台灣版原神聯名周邊，超Ｑ萌的珊瑚宮心海立牌、鑰匙圈等，讓玩家全都帶回家收藏。同時，六周年也推出7大特價壽司優惠，讓大家吃飽喝足還有小禮物帶走。
開放多平台世界冒險RPG《原神》是許多玩家下班、下課後的最愛的休閒活動，這次台灣壽司郎和原神聯名，6/17起只要在全台壽司郎消費滿500元，先送專屬鐳射票道具虛寶卡乙張，共有兩款造型，限量八萬張一定要先搶到。還可以再加價350元換購壽司郎聯名款「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組，一組2入兩個願望一次享有。
第二波聯名周邊則是將在7/1登場，同樣是在全台壽司郎消費滿500元，即可用180元加價換購壽司郎聯名款鑰匙圈，有珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子6款，Ｑ萌的造型讓玩家忍不住想整套收。同時，18家原神主題門市，北中南都有讓玩家身處在原神的世界享用美味壽司。
壽司郎6周年慶也精選7大人氣壽司推出限時特價，首波必吃的有人氣「6周年鮪魚大腹」6/18前只要50元就能品嚐。6/19~6/23則是由台灣人最愛的「生鮭魚」接力推出50元優惠，滿足大家的口腹之慾。並推出6周年限定新品日本產白魽、廣島縣產酥炸牡蠣、青森縣產比目魚，以及大份量鮭魚卵海鮮3貫100元，
近日大玩甜點聯名的壽司郎，也跨界和新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café聯手，推出全新限定「咖啡芒果聖代」，將店內人氣「芒果雪花冰」結合cama café，咖啡冰淇淋、芒果果肉、海綿蛋糕、鮮奶油、芒果翠冰和咖啡凍堆疊而成，吃完壽司就用「咖啡芒果聖代」完美結束這一餐。
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壽司郎×原神 回轉之宴聯名周邊
活動內容：
1、6/17 起於壽司郎全台門市現場消費滿500元，即可獲得專屬鐳射票道具虛寶卡乙張。全台限量80,000張，數量有限贈完為止（共兩款，款式隨機發送）。
2、6/17 起於壽司郎全台門市現場消費滿500元，即可以350元加價換購壽司郎聯名款「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）。
3、7/1 起於壽司郎全台門市現場消滿費500元，即可以180元加價換購壽司郎聯名款鑰匙圈乙個。款式包含：珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，共6款。全台限量18,000個，數量有限售完為止（每筆消費上限加購二個）。
壽司郎×原神 回轉之宴主題限定店
活動期間：2024/6/17~7/16，為期30天。
活動店鋪：
北部
基隆站前店、台北中華路店、台北永春店、台北民權建國店、新店中興店、桃園國際路店、中壢中正店
中部
台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、彰化員林大道店、雲林斗六店
南部
台南安平店、台南西門路店、台南永康店、高雄岡山樂購廣場店、高雄夢時代店、高雄鳳山店
壽司郎6周年優惠、新品
即日起至6/18，6週年鮪魚大腹 40元
6/19~6/23 生鮭魚50元
日本產白魽80元
廣島縣產酥炸牡蠣60元
青森縣產比目魚40元
鮭魚卵海鮮3貫 100元
大草蝦＆貝柱天婦羅 100元