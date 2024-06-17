台灣壽司郎Ｘ原神聯名更可愛！今年初日本壽司郎和RPG《原神》聯名推出「回轉之宴（回転の宴）」主題，便許多台灣玩家敲碗想要。這次，藉著台灣壽司郎六週年慶，不負眾望將於6/17起推出台灣版原神聯名周邊，超Ｑ萌的珊瑚宮心海立牌、鑰匙圈等，讓玩家全都帶回家收藏。同時，六周年也推出7大特價壽司優惠，讓大家吃飽喝足還有小禮物帶走。







開放多平台世界冒險RPG《原神》是許多玩家下班、下課後的最愛的休閒活動，這次台灣壽司郎和原神聯名，6/17起只要在全台壽司郎消費滿500元，先送專屬鐳射票道具虛寶卡乙張，共有兩款造型，限量八萬張一定要先搶到。還可以再加價350元換購壽司郎聯名款「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組，一組2入兩個願望一次享有。







第二波聯名周邊則是將在7/1登場，同樣是在全台壽司郎消費滿500元，即可用180元加價換購壽司郎聯名款鑰匙圈，有珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子6款，Ｑ萌的造型讓玩家忍不住想整套收。同時，18家原神主題門市，北中南都有讓玩家身處在原神的世界享用美味壽司。





壽司郎×原神 回轉之宴聯名周邊

活動內容：

1、6/17 起於壽司郎全台門市現場消費滿500元，即可獲得專屬鐳射票道具虛寶卡乙張。全台限量80,000張，數量有限贈完為止（共兩款，款式隨機發送）。



2、6/17 起於壽司郎全台門市現場消費滿500元，即可以350元加價換購壽司郎聯名款「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）。



3、7/1 起於壽司郎全台門市現場消滿費500元，即可以180元加價換購壽司郎聯名款鑰匙圈乙個。款式包含：珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，共6款。全台限量18,000個，數量有限售完為止（每筆消費上限加購二個）。



壽司郎×原神 回轉之宴主題限定店

活動期間：2024/6/17~7/16，為期30天。

活動店鋪：

北部

基隆站前店、台北中華路店、台北永春店、台北民權建國店、新店中興店、桃園國際路店、中壢中正店



中部

台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、彰化員林大道店、雲林斗六店



南部

台南安平店、台南西門路店、台南永康店、高雄岡山樂購廣場店、高雄夢時代店、高雄鳳山店



壽司郎6周年優惠、新品

即日起至6/18，6週年鮪魚大腹 40元

6/19~6/23 生鮭魚50元

日本產白魽80元

廣島縣產酥炸牡蠣60元

青森縣產比目魚40元

鮭魚卵海鮮3貫 100元

大草蝦＆貝柱天婦羅 100元