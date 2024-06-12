台中牛排控久等了！這一次真的可以揪朋友一起大口吃肉了，Smith & Wollensky為了讓台中人有更多、更好的牛排選擇，特別在CDB時代廣場34樓推出Smith & Wollensky第二間牛排館、同時也是台中最高的景觀牛排館，並且Smith & Wollensky更原汁原味把巴菲特最愛牛排帶來台中，就是要讓台中牛排控也可以回嚐到最美味的牛排料理。







Smith & Wollensky傳承自美國47年乾式熟成技術，將牛肉控制在恆溫、恆濕且全日抽風的乾式熟成室中，並以UV殺菌光抑制壞菌，過程中還需要有專業人員持續監控肉質狀態以調整各項數值，歷經28天熟成出引以自豪的頂級牛肉。餐



廳統一使用美國獨家簽約牧場Double R Ranch USDA Prime等級牛肉，確保世界各分店皆能吃到相同美味的牛排，乾式熟成提升了肉品的香氣風味，使肉質更加柔嫩，並保留了Double R Ranch牛肉獨特的香甜滋味，曾在台北創下一年銷售50噸牛排的好成績。





此次Smith & Wollensky台中店的菜單比照Smith & Wollensky台北店，但增添了些小巧思。其中，鑑於台中人對辣醬的喜愛，特地設計了辣味的醬料，提供賓客更多元化的風味選擇。此外，餐廳還獨家推出隱藏版巨大巧克力蛋糕調酒，將招牌甜點元素解構成調酒風貌，以貝禮詩奶酒與白蘭地為基底，加入巧克力、香草冰淇淋和碎冰打成奶昔狀如同蛋糕的慕斯夾層，口感沁涼綿密風味香甜迷人，頂端鋪上手打鮮奶油與巧克力小牛餅乾，杯身上的巧克力畫紋巧妙呈現巨大巧克力蛋糕分層特色，大杯份量適合兩人共享，外觀與口味都神還原，是大人版的液體甜點。





而在肉品方面，大推乾式熟成帶骨肋眼牛排，油花豐富、肉質軟嫩則是台灣人的最愛。還有多人聚餐宴客首選乾式熟成美國和牛戰斧牛排，重量級44OZ.懸吊登場，桌邊秀以火槍炙燒乾式熟成牛油，香氣逼人的牛油為烤至焦酥的牛排增添風味，讓人視覺味覺雙重享受。



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Smith & Wollensky Taichung史密斯華倫斯基牛排館 台中店

地址：台中市西屯區朝富路213號34樓(CBD時代廣場)

電話：04-22525647

官網：https://smithandwollensky.com.tw/

