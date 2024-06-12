泰菜控又有理由約吃！台北喜來登大飯店的「SUKHOTHAI泰式餐廳」，一直是許多泰菜控的口袋名單，要一直回訪、吃不膩的原因，就是要有新菜、新吃法。這次SUKHOTHAI邀請到泰國米其林一星餐廳「Khao」的行政主廚Chef Toei進行客座，推出11道限定料理，曼谷在地「蟹肉烘蛋」、全球50大美食「瑪莎曼咖哩」通通吃得到。



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泰國米其林一星餐廳「Khao」的Chef Toei主廚，6/13起在台北喜來登SUKHOTHAI推出11道限定新菜，包含三層盤「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」，是道地泰式吃法，以手拿生菜包起去骨的短鯖魚、炸茄子，搭配蟹膏醬汁，此外還有清爽果香的「鮮蝦柚子沙拉」、傳統吃法不加椰奶的「冬蔭虎蝦湯」、鮮甜清爽的「清蒸檸檬筍殼魚」，都是夏天消暑、開胃一定要點的。







其中，「醬汁調味」更是本次新菜單的靈魂，主廚擅長使用天然食材打造層次豐富的沾醬與調味，除了前菜的蟹膏醬、還有「泰式香草紫蘇籽干貝沙拉」以紫蘇籽鋪底，搭配以辣椒、香茅、洋蔥、紫蘇籽、香菜及魚露、檸檬汁調製而成的特色沙拉，吃一口就能享受到南洋風情。





台北喜來登SUKHOTHAI與泰國米其林一星餐廳「Khao」客座餐會

「瑪莎曼咖哩燉羊膝」以燉煮8小時、用湯匙就能輕鬆分離骨肉的羊膝，搭配甜、辣、鹹平衡的咖哩醬汁風味，更沒有羊騷味。另一款必點料理「蟹肉烘蛋」，不同於傳統的扁平烘蛋，主廚把但加高、加厚，打造像蛋糕一樣蓬鬆立體、並且以蟹肉保持內部的濕潤與鮮甜。這次SUKHOTHAI泰式餐廳邀請到Chef Toei在6/13起客座，強調「簡單卻精緻」的正統泰菜的精神，推出11款Khao餐廳米其林摘星菜色，單點菜單每道380元+10%起，供應至7/31只，泰菜控無論是聚餐、約會，通通有理由揪團約吃。

時間：2024/6/13-7/31

菜色：11款Khao餐廳米其林摘星菜色，單點菜單每道380元+10%起

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號2F

訂位：02-2321-1818或至官網sheratongrandtaipei.com