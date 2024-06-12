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承億買五送一！高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起，搶攻暑假親子出遊首選必住清單。

2024-06-12 文字：編輯 李維唐 圖片：承億酒店 人氣：188
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

玩到不想回家！擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池的高雄承億酒店推出期間限定線上旅展，除了有基本一泊一食、一泊二食之外，特別加碼針對暑期親子市場提供「經典和式四人房住宿券」。並且「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐，優惠近1.5折，搶攻暑假親子出遊首選必住清單。
高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起
高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起

承億酒店看好演唱會、暑假商機，特別針對「經典和式雙人房平日一泊一食」推出旅展優惠價格6,500、原價34,000，此外還有「經典和式雙人房平日一泊二食」旅展優惠價格7,000、原價 36,400，而「經典和式四人房平日一泊二食」旅展優惠價格10,000、原價38,600，最低享1.9折優惠。
高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起

同時，「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐32,500、原價204,000，相當於以1.5折價格入住承億酒店。另有「貳陸日全食美食遨遊券」，平日午餐買十送二每套9,680元，以及「貳陸日全食下午茶券」買十送三每套8,250元，下午茶券原價每張825，線上旅展平均每張635。
高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起

還有位於B1美食孵化基地「両鍋」，是極上鍋物以昆布熬煮新鮮湯頭，選用頂級食材，有一鍋兩吃之意。線上旅展可選擇雙人套餐買五送一每套9,900元，或是雙人套餐買十送三每套19,800元，餐券內容含両鍋牛五花及海鮮盛合單人套餐各乙份。

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高雄承億酒店線上旅展住宿券套票1.5折起

 


承億酒店品牌月線上旅展

活動期間：即日起至6/23日
承億酒店官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/


承億酒店線上旅展必買推薦

1、承億酒店經典和式雙人房一泊一食住宿套票，買五送一NT$32,500元(1.5折)
2、承億文旅淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，1,899元/張，買六送一共11,394元。

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