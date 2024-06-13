台中燒肉戰況激烈！而成立於2014年、即將進駐台北信義區的「老井極上燒肉」，長年來都是燒肉控來台中數一數二必吃的燒肉店。有七款雙人套餐任君選擇，其中又以元日全和牛套餐最為頂級。此外，「30公分厚切牛舌」更是饕客來「老井極上燒肉」必加購的重量級美食。
「老井極上燒肉」目前有台中崇德店、美村店，以及一間新竹分店，而第四間分店、也是台北第一間分店正如火如荼籌備中，預計七月初於台北信義區開幕，屆時北部饕客便能就近享受美味肉品。初訪「老井極上燒肉」的燒肉控，特別推薦饕客專業和牛套餐，其中日本和牛腰瘦姬及安格斯反手拍更是嘗鮮必吃。
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只要是熟度較難掌握的肉品以及海鮮類食材，「老井極上燒肉」服務人員都會協助桌邊代烤，包含內行的燒肉控在預約之際必同時預訂的「30公分厚切牛舌」！不只畫面好拍、吸睛，更可深刻感受牛舌的前中後段的口感差異，舌尖運動量相對頻繁、因而較有嚼勁，舌中則是柔軟有彈性，舌根軟嫩多汁最為精華；「30公分厚切牛舌」價格每月略有不同，雖然也能現場加購，但由於師傅需要時間處理牛舌，避免現場久候，建議三天前預訂尤佳。
「老井極上燒肉美村店」鄰近勤美誠品綠園道、審計新村等知名台中景點且交通方便，對於外縣市燒肉控來嘗鮮最為便利。縱使有兩層樓的寬廣空間，座位仍日日供不應求，不愧是名列前茅的台中必吃燒肉。而台北燒肉控們，可以好好期待七月即將於信義區開幕的「老井極上燒肉台北店」。
老井燒肉推薦
元日全和牛套餐、饕客專業和牛套餐、30公分厚切牛舌
老井燒肉美村店資訊
地址：台中市西區中興里美村路一段289號
電話：04-2301-5511
老井燒肉台北店資訊
地址：台北市信義區松仁路101號B1F
官網：https://www.facebook.com/laojing2014