全聯最新加價購是韓國最美鍋具NEOFLAM！不管你會不會下廚，一定看過NEOFLAM韓國鍋具，以獨特的韓式簡約美學將廚房鍋具美感拉到新高度，即便不會煮飯也想要買一套在家裡擺著裝飾。這次，全聯首度和韓國網美鍋具品牌NEOFLAM合作，推出8款蜜桃色廚具用品，粉粉嫩嫩的外觀就連婆媽都腦波弱換購帶回家。







近期爆夯韓劇《淚之女王》中，白女婿為海仁做飯時便是使用NEOFLAM鍋具，這次和全聯、大潤發共同合作推出點換購活動，每一款都變成溫暖人心的獨家柔和桃色調，讓人少女心噴發。只要會員使用50點起福利點或5發幣起，以249元～1,499元加價就可以加價購，並首度推出全聯福利卡卡友直購優惠價，最低299元就能把夢幻鍋具帶回家。







以安全無毒天然的陶瓷塗層聞名NEOFLAM，耐高溫、恆熱性能好，更不含有害致癌物質，是功能、外觀兼具的韓國最美廚具。全聯限定款首推電木手把的「雙耳湯鍋24cm(陶瓷塗層)」，附玻璃鍋蓋方便料理。加高鍋身弧度的「炒鍋28cm(陶瓷塗層)」則是蒸煮炸炒燉都方便。此兩款是售價高達3,290元，只要是全聯會員直購價999元，超省錢。必搶獨家款「Pippi方形平底鍋21cm」約莫51折起就能換購。





全聯 NEOFLAM韓風簡約美學廚具 點數換購活動

活動時間：2024/6/14~2024/9/5

加價購品項：

1、Pippi方形平底鍋21cm 陶瓷塗層 (全聯獨家)

100福利點+$1,499元；10發幣+$1,499元

會員購買任一品項+$1,699元



2、雙耳湯鍋24cm 陶瓷塗層 (全聯獨家)

100福利點+$899元；10發幣+$899元

會員購買任一品項+$999元



3、炒鍋28cm 陶瓷塗層 (全聯獨家)

100福利點+$899元；10發幣+$899元

會員購買任一品項+$999元



4、矽膠調理3件組(全聯獨家)

100福利點+$399元；10發幣+$399元

會員購買任一品項+$499元



5、鈦金刀具3件組(含刀鞘)

100福利點+$799元；10發幣+$799元

會員購買任一品項+$899元



6、Air系列輕量抗菌PP砧板(中)

50福利點+$279元；5發幣+$279元

會員購買任一品項+$329元



7、FIKA ONE陶瓷保鮮盒(長形2入組

100福利點+$899元；10發幣+$899元

會員購買任一品項+$999元



8、兩用玻璃油壺

50福利點+$249元；5發幣+$249元

會員購買任一品項+$299元