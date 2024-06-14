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有整片檸檬！日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商限量開賣，首波「10個縣市」才買得到。

2024-06-14 文字：記者 蕭芷琳 圖片：アサヒビール ASAHIBEER 人氣：916
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

有整片新鮮檸檬！日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商限量開賣，繼韓國CU便利商店推出「新鮮檸檬Highball」後，又一款有整片新鮮檸檬的酒品可以選擇。根據網友分享，目前到7-11、Lawosn與唐吉軻德都有機會購入；不過大家要注意，首波僅有日本「這10個縣市」才買得到。
日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商7-11、Lawosn與唐吉軻德開賣​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER

日本Asahi「未來檸檬沙瓦」整片新鮮檸檬有多過癮？Asahi近日宣佈，將於即日起搶先於限定縣市開賣新品「未來檸檬沙瓦」，這是繼韓國CU便利商店推出「新鮮檸檬Highball」後，再次在社群上出現整片新鮮檸檬的酒品。
日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商7-11、Lawosn與唐吉軻德開賣​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER

本系列包括共有兩種口味，分別是果味濃郁、酸苦適中的「原味檸檬沙瓦」，以及無糖無香料、保留檸檬自然美味的「純味檸檬沙瓦」。不過大家要注意，目前僅限在首都與關西地區可以買到，包含東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、山梨縣、茨城縣、群馬縣、栃木縣、長野縣、新潟縣等地。

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日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商7-11、Lawosn與唐吉軻德開賣​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER

這款「未來檸檬沙瓦」使用朝日啤酒獨有的全開罐設計，打開瓶身就能看到真正的檸檬片浮起，不僅是種視覺享受，更能打造出果汁和香料無法再現的香氣，不過相對的，每罐味道也會因檸檬的不同而有所變化。​​​​​​​近期準備到日本玩的朋友，可別錯過這瓶超酷的檸檬沙瓦囉。
日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商7-11、Lawosn與唐吉軻德開賣​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER

 

日本超商 Asahi 未來檸檬沙瓦

販售地區：東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、山梨縣、茨城縣、群馬縣、栃木縣、長野縣、新潟縣
販售超商：7-11、Lawson
販售價錢：售價271円（未稅）

 

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