有整片新鮮檸檬！日本Asahi「未來檸檬沙瓦」超商限量開賣，繼韓國CU便利商店推出「新鮮檸檬Highball」後，又一款有整片新鮮檸檬的酒品可以選擇。根據網友分享，目前到7-11、Lawosn與唐吉軻德都有機會購入；不過大家要注意，首波僅有日本「這10個縣市」才買得到。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER
日本Asahi「未來檸檬沙瓦」整片新鮮檸檬有多過癮？Asahi近日宣佈，將於即日起搶先於限定縣市開賣新品「未來檸檬沙瓦」，這是繼韓國CU便利商店推出「新鮮檸檬Highball」後，再次在社群上出現整片新鮮檸檬的酒品。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER
本系列包括共有兩種口味，分別是果味濃郁、酸苦適中的「原味檸檬沙瓦」，以及無糖無香料、保留檸檬自然美味的「純味檸檬沙瓦」。不過大家要注意，目前僅限在首都與關西地區可以買到，包含東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、山梨縣、茨城縣、群馬縣、栃木縣、長野縣、新潟縣等地。
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▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER
這款「未來檸檬沙瓦」使用朝日啤酒獨有的全開罐設計，打開瓶身就能看到真正的檸檬片浮起，不僅是種視覺享受，更能打造出果汁和香料無法再現的香氣，不過相對的，每罐味道也會因檸檬的不同而有所變化。近期準備到日本玩的朋友，可別錯過這瓶超酷的檸檬沙瓦囉。
▲圖片來源／アサヒビール ASAHIBEER
日本超商 Asahi 未來檸檬沙瓦
販售地區：東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、山梨縣、茨城縣、群馬縣、栃木縣、長野縣、新潟縣
販售超商：7-11、Lawson
販售價錢：售價271円（未稅）