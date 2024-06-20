快來趟鹿港小鎮裝可愛之旅！2024鹿港小鎮光影藝術節重磅邀請日本人氣IP「角落小夥伴」坐鎮，在鹿港小鎮各個角落規劃13個超大行角落小夥伴裝置藝術，到了夜晚還會點燈賣萌，將一路展出至八月初，快找時間來趟鹿港小鎮、找角落小夥伴合影。







日本療癒系IP「角落小夥伴」攻陷整座鹿港小鎮，於即日起至08/04期間，在鹿港老街、桂華香、舊鹿港溪等周邊規劃13個裝置藝術，由白熊、企鵝、貓咪、炸豬排和蜥蜴等角色造景，讓粉絲IG限動發不停。在老街半邊井旁有五個角落小夥伴疊疊樂；縣定古蹟公會堂前則是有放大版的氣偶坐在一旁賣萌。







桂花藝術村則是有角落小夥伴探頭出來「探之萌頭」、高掛在半空中的「療癒系光廊」，以及藏在方塊中的「藝術的角落」，每一處都超好拍。而沿著舊鹿港溪有7大角落小夥伴的裝置藝術，大型印輸「仰望！鹿港星空」、「蜥蜴媽媽的溜滑梯」邀紛絲走進打卡點中合影。



