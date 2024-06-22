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第一次約會不要點黑咖哩！墨魚汁製成咖哩醬超吸睛，公館咖哩飯專賣店「稻咖哩」，推薦「炙燒起司烤豚肉咖哩」。

2024-06-22 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：377
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台大咖哩飯推薦！溫州街美食豐富，咖哩飯選擇也不少，其中價錢平價、深受學生族群歡迎的「稻咖哩」位於溫州街上，主打日式咖哩，咖哩醬汁帶有些微甜味。最特別的是，「稻咖哩」還有提供以墨魚汁調製而成的黑咖哩，黑嚕嚕的醬汁超級吸睛，不過初次約會可能不太適合點黑咖哩。



「稻咖哩」位於台大誠品後方巷弄，店內空間不大，僅約二十個座位。不過，咖哩飯上餐速度很快，翻桌率也很高，即便不巧遇上客滿，也不至於等候太久。稻咖哩菜單品項單純，只有七種咖哩飯，包含香嫩雞肉咖哩飯、炙燒起司烤豚肉咖哩、雙拼（雞加豚肉）、黑咖哩系列等，飯量也能依自身食量來選擇。

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「稻咖哩」的人氣品項為「炙燒起司烤豚肉咖哩」，採日式咖哩醬風格，鹹香之中帶有些微的甜度，炙燒豬肉香氣突出。此外，「黑咖哩雞肉飯」的醬汁以墨魚汁製成，雞肉軟嫩不柴，只是由於醬汁如墨汁的關係，難以辨別醬汁中的食材，待放入口中才會知道吃得是雞肉還是馬鈴薯。




 

 

稻咖哩推薦

炙燒起司烤豚肉咖哩、黑咖哩雞肉飯、

稻咖哩店家資訊

地址：台北市大安區溫州街79號
電話：02-2363-7439

 

 

 

 

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