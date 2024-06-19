一卡通公司慶祝Gawr Gura生日，特別推出台灣限定的《Gawr Gura精裝一卡通》。Gawr Gura是hololive production旗下的超人氣VTuber，以其獨特的鯊魚造型和迷人的聲音深受全球粉絲喜愛。她不僅在虛擬世界中擁有強大的粉絲基礎，其YouTube頻道訂閱數也高居全球VTuber之冠。該產品於Gawr Gura生日當天開放預購，為粉絲們提供一個獨特收藏的機會，滿足廣大Gawr Gura蝦民的期待。





精裝一卡通的特色包括一套精緻的設計，內含一個鑰匙圈版迷你卡和一個一般卡。迷你卡展示了Gawr Gura蓋著壽司小被被的可愛睡姿，並附有LOGO吊繩，而一般卡則呈現她平時的超萌形象。整套卡片採用Gawr Gura的代表色彩，並加入海灘風格的元素，帶來夏日涼爽的感覺。此外，套卡還包括一個有Gawr Gura燙色簽名的特殊版，極具收藏價值。





台灣限定款的《Gawr Gura精裝一卡通》售價定為650元，自6月20日上午11:00起至7月10日止，在7-ELEVEN openpoint及推推TUETU線上平台開放預購，限定不限量，粉絲們不要錯過這次機會，快來搶購屬於自己的限定紀念品。



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Gawr Gura精裝版一卡通

商品款式：套卡內含鑰匙圈版迷你卡及一般卡商品

售價：650元/套

預購時間：2024年6月20日 上午11點至7月10日止

預購地點：7-ELEVEN openpoint 及「推推TUETU」線上平台

出貨日期：預計2024年7月中旬陸續出貨（實際到貨時間依各通路為主）

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