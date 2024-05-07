野兔們聽到族長召喚了！日本VTuber旋風也吹到台灣，一卡通再度和hololive合作，替出道5週年的hololive production 三期生「兔田佩克拉」（兎田ぺこら）慶生，祭出全球首款會出聲的「兔田佩克拉有聲造型一卡通」，嗶卡就有超魔性的peko口頭禪，野兔們一定要搶預購。







在Youtube頻道圈粉超過250萬名，甚至成為2023年度全球觀看時數最高的女性實況主的兔田佩克拉，大大兔耳麻花辮、魔性的笑聲和「屑」人設的反差萌設定，再加上經典口頭禪「peko」，在全球掀起風潮。更成為台灣年度網路流行語之一。







如今，「兔田佩克拉有聲造型一卡通」，將於5月15日上午11點起於Be come true獨家預購，每款售價為1,299元，立體造型的兔田佩克拉一卡通，被裝在紙箱裡賣萌的Q版兔田佩克拉，完美還原大大兔耳麻花辮造型，嗶卡還會說peko原音，每款還附贈限定閃卡，讓人腦波弱搶買。但要特別注意，取貨時間為明年3月陸續發貨。台北地下街Y區也設立主題拍照區，現場有大型兔田一卡通立牌讓野兔與族長一起開心合影留念。



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兔田佩克拉有聲造型一卡通

2024年5月15日上午11點起

於Be come true官網限時預購，售價$1,299元，

出貨日：預計2025年3月依訂單順序出貨

預購優惠：每組皆附贈「兎田ぺこら主題閃卡」。



注意事項：目前商品仍在監修中，圖片僅供參考。