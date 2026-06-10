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20元半價加購！繼光香香雞12天半價優惠，8大人氣炸物銅板價開吃。

繼光香香雞炸物年中慶半價
2026-06-10 11:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:繼光香香雞
編輯 鄭雅之

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繼光香香雞連續12天祭出8款明星炸物通通半價，最划算小資省錢攻略快收下。編輯 鄭雅之表示：墨魚甜不辣才35元超便宜啊！

5月剛剛報完稅，小資族看著荷包失血難免感到心痛，這時候就最需要高CP值的美食來拯救心情。台灣超人氣品牌繼光香香雞這回強勢放大絕，店家從6月11日至6月28日舉辦年中慶，連續3周的每周四至周日，全台門市同步瘋狂開炸12天。只要購買指定大份香香炸雞，就能用超狂半價加購年度前8名人氣炸物，讓炸雞控省荷包也能吃個過癮。

▲蒜脆杏鮑菇、香脆雞皮與樂薯等半價就能加購。
▲蒜脆杏鮑菇、香脆雞皮與樂薯等半價就能加購。
▲繼光香香雞推出連續3周共12天的期中慶典，八大人氣炸物半價加購優惠。
▲繼光香香雞推出連續3周共12天的期中慶典，八大人氣炸物半價加購優惠。

鹹甜風味點心一次滿足超過癮

這次年中慶的半價加購清單堪稱夢幻組合，海鮮控必點鮮味十足的阿根廷魷魚，還有海苔香氣濃郁的墨魚甜不辣。肉肉控則推薦點購十三香三角骨、香脆雞皮與Ｑ彈魚板串。解膩首選則是蒜脆杏鮑菇和酥脆樂薯，最後再來份甜點控激推的迷你吉拿棒，不管是當作正餐搭配還是深夜宵夜點心都超級滿足。

▲batch_007.jpg圖說：繼光香香雞年中慶限時開跑，購買大份香香炸雞XL尺寸就能享受熱銷明星炸物半價加購優惠。
▲繼光香香雞年中慶限時開跑，購買大份香香炸雞XL尺寸就能享受熱銷明星炸物半價加購優惠。

快閃限定好康三周接力登場

這次驚喜特惠特別採用三周接力的形式，從6月11日起連續3周的每周四至周日限定登場。品牌鎖定小資族最愛的高CP值與即時享受，全台門市除了桃機二航內、北湖口以及動物園門市之外通通都有參與。限時12天的期中慶典，讓饕客不論是下班想吃點心，或是深夜嘴饞想用超甜價格吃宵夜，都能隨時出發搶購。

▲年度熱銷前8名的人氣炸物大集合，從十三香三角骨、魚板串到甜點控最愛的迷你吉拿棒，超甜加購價格最低只要20元起。
▲年度熱銷前8名的人氣炸物大集合，從十三香三角骨、魚板串到甜點控最愛的迷你吉拿棒，超甜加購價格最低只要20元起。


繼光香香雞年中慶優惠

活動時間：6月11日至6月28日，連續3周的每周四、五、六、日，共計12天。
活動內容：至門市指定購買「香香炸雞 XL」，即可享年度熱銷 TOP8 人氣炸物「半價加購」優惠。
不參與門市：桃機二航內、北湖口、動物園門市。
半價加購品項與優惠價：

  • 阿根廷魷魚（L）：93元（原價185元）
  • 十三香三角骨（L）：65元（原價130元）
  • 蒜脆杏鮑菇：39元（原價78元）
  • 墨魚甜不辣（海苔）：35元（原價70元）
  • 樂薯（原味）：33元（原價65元）
  • 雞皮：33元（原價65元）
  • 迷你吉拿棒：25元（原價49元）
  • 魚板串：20元（原價39元）

小資族省錢吃優惠！

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