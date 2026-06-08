10元生鮭魚壽司連吃30天！一条通巨無霸壽司新品，5大必點推薦。

壽司控必吃！一条通夏日推巨無霸蟹味棒等爆量新品，六月更祭出加十元多一件優惠。編輯 鄭雅之表示：又有藉口去吃壽司了，省荷包吃大餐趁現在！

壽司控省錢吃壽司優惠！平價迴轉壽司「一条通」在六月份推出充滿驚喜的夏日限定新菜單。這次店家特別以浮誇為主題推出多款爆量海鮮壽司，滿足視覺與味蕾的雙重享受。同時為了體貼大家的荷包，店家更在報稅季祭出超划算的加十元多一件優惠。不管是想大啖海鮮還是想省錢的壽司控，都能在這裡找到最滿足的滋味。



▲夏日限定浮誇系新菜單，澎湃海鮮盛宴與高視覺系百元壽司，搭配抗通膨特價活動引爆聚餐打卡熱潮。

▲清新爽口的香檸焦糖生蝦融入微酸檸檬香氣與焦糖甜味，清爽解膩。





浮誇系巨無霸蟹味棒大飽口福

這次最吸睛的絕對是視覺效果爆棚的「鮭卵唐揚大蟹味棒稻荷」，尺寸直接大到超出盤子，誇張程度甚至被開玩笑說會超載。另外像是口感清爽的「海膽海灣貝海苔包」也是夏日必吃，濃郁海膽與鮮甜海灣貝簡直是絕配。滿滿的澎湃海鮮堆疊成一座小山，讓每位壽司控都能在夏日裡感受到頂級海味的雙重爆發。



▲巨無霸蟹味棒稻荷壽司一上桌就吸引目光，絕對是夏日聚餐必點的浮誇系壽司。





焦糖炙燒海陸盛宴一次滿足

除了大份量的海鮮，這次還有多款香氣逼人的炙燒系列登場。主打「焦糖鮭鰈雙拼」完美結合了焦糖炙燒鮭魚與鰈魚的油脂香氣，吃起來層次感十足。另外還有鋪滿海灣貝與牛胸腹肉的「海陸盛宴」，海鮮的甜美與牛肉的澎湃一次滿足。如果想嘗試清爽口感，「香檸焦糖生蝦」也是不錯的選擇，酸甜滋味讓人一口接一口。



▲炙燒系列焦糖鮭鰈雙拼，完美結合焦糖炙燒鮭魚與鰈魚脂香，層次感十足的清爽口感是夏季首選。





壽司加十元多一件好康

為了拯救大家六月的荷包，一条通特別舉辦為期一個月的抗通膨優惠活動。深受大家喜愛的「焦糖鮭２」只要加10元就能多獲得一貫生鮭魚壽司，真的非常划算。另外「軟殼蟹握壽」也推出限時特價45元的驚喜優惠，就連「雞翅＋伯爵紅茶」的下午茶套餐也能現省20元。期間限定的美味數量有限，想省錢吃大餐的千萬不要錯過。



▲人氣商品「焦糖鮭魚握壽司」深受消費者喜愛，六月限定抗通膨優惠活動祭出加十元多一件。

▲口感清爽的「海膽海灣貝海苔包」選用濃郁海膽與鮮甜海灣貝，層層堆疊的高視覺系壽司。

一条通 六月優惠

活動期間：2026年6月1日至6月30日止

優惠內容：

購買「焦糖鮭」加10元送生鮭魚1貫

「軟殼蟹握壽」限時特價45元

「雞翅＋伯爵紅茶」套餐現省20元

注意事項：食材皆為期間限定且每日供應數量有限，售完為止。







一条通 必點推薦

鮭卵唐揚大蟹味棒稻荷：超狂巨無霸蟹味棒大到超出盤子，搭配爆量鮭魚卵，是視覺效果滿分新品。

海膽海灣貝海苔包：濃郁海膽與鮮甜海灣貝層層堆疊，口感清爽澎湃，是壽司控夏日的首選。

焦糖鮭鰈雙拼：完美結合焦糖炙燒鮭魚與鰈魚的油脂香氣，豐富的焦香層次讓人百吃不厭。

海陸盛宴：鮮美海灣貝鋪滿牛胸腹肉，海鮮的鮮甜與牛肉的香氣一次滿足，飽足感十足。

香檸焦糖生蝦：酸甜焦糖脆片融入微酸檸檬香氣，襯托出蝦肉的鮮美，微酸解膩非常適合炎熱夏天。





日式美食推薦！

推薦閱讀：東門站老宅餐廳新推薦！豆舞進駐百年日式老屋，京都風木盒湯豆腐必吃。

推薦閱讀：日式漢堡排肉肉大米進駐京站！北海道七星米加8種調味，開幕免費送日本米。

推薦閱讀：日本傳奇燒鳥來台！燒鳥すみか進軍台北，2,580元吃15道無菜單料理。