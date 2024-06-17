首次與PEANUTS合作的星宇航空史努比主題航班今日盛大啟航。此聯名帶來超過25項史努比主題的機上服務用品，從登機證到行李牌、紙巾等，皆可見到史努比及其朋友們的足跡。首航於台北到東京的JX802班機上，乘客可與史努比及查理布朗的人偶一同合影，記錄下這特別的旅程。







在機艙內部，乘客將體驗到一系列精心設計的史努比主題用品。無論是豪華經濟艙或經濟艙，乘客都能使用印有史努比及莎莉的餐錫箔紙及其他主題餐具。頭等艙和商務艙的乘客則能享受更多專屬設計，如食物旗幟、攪拌棒等，甚至還有以機長和空服員為主題的燙銀杯墊，讓旅程更添趣味。







對於家庭旅客，星宇航空特別考慮到小朋友的需要，提供印有史努比漫畫的兒童餐盒和主題玩具貼紙簿。此外，機上免稅商品從7月起也將推出PEANUTS X STARLUX聯名款週邊產品，如行動電源、飛行飄帶及旅行貼紙組等，讓乘客可以將史努比的可愛帶回家。





星宇航空Ｘ史努比主題航班

活動時間：2024/6/15~2024/10/31

SNOOPY 主題航班：全航線（除洛杉磯、西雅圖航線外）



