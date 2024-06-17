辻利茶舗快閃店買一送一！在哪裡快閃、就在哪裡搶買的「辻利茶舗」，這次特別推出「焙茶祭」主題快閃店，不只有經典招牌宇治抹茶，本次快閃更帶來「宇治焙茶麻糬巴斯克、焙茶冰心大福」以及焙茶飲品，現場還有指定抹茶商品買一送一優惠，管你是抹茶控、焙茶控，這次通通要先衝。



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辻利茶舗在6/22起快閃台南南紡，並且以「焙茶祭」作為主題，在快閃店現場吃得到獨家新品「宇治焙茶麻糬巴斯克」以治焙茶粉混合馬斯卡彭、奶油乳酪，還吃得到Q彈麻糬內餡，此外還有新品「宇治焙茶酥、焙茶冰心大福」、飲品「焙茶拿鐵」通通是本次快閃店全新登場。







不只焙茶新品，快閃店也吃得到經典抹茶甜點「抹茶麻糬巴斯克、抹茶冰心大福、抹茶生乳酪蛋糕、辻利濃茶捲」以及人氣冰品「辻利霜淇淋」等必吃抹茶品項。在快閃活動首四日6/22-6/25，每天推出限量「抹茶買一送一」優惠，買「辻利濃茶卷」乙片、就免費送「辻利拿鐵」乙杯，150元就能享受到抹茶套餐。





辻利茶舗 台南南紡快閃活動

同時，辻利茶舗在遠百信義A13店獨家推出「抹茶Ｘ芒果」內用限定新品，把夏天必吃的愛文芒果、結合經典招牌宇治抹茶，在6/20起推出「抹芒冰沙漂浮」限定飲品，並起在7/11起推出「抹芒奶酪布丁百匯」可愛杯裝甜點，以及超浮誇抹茶山造型的「抹芒奶酪布丁刨冰」，一次吃到抹茶刨冰、愛文芒果丁、芒果奶蓋、抹茶奶酪布丁層層堆疊，抹茶控一定要打卡。

活動期間：2024/06/22-07/07

地址：台南市東區中華東路一段366號（南紡購物中心A1館 B1F美食街）



辻利茶舗 台南南紡快閃店限定優惠

活動期間：2024/06/22-06/25

活動內容：購買人氣「辻利濃茶卷乙片」即贈招牌「辻利拿鐵乙杯」，原價295元，優惠價僅150元，每日限量20組，每人限購1組。



活動期間：2024/06/22-07/07

活動內容：凡購買辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲、辻利抹茶酥、宇治焙茶酥，任選兩盒現折100元。



辻利茶舗 台北遠百信義店 內用店

電話：(02)2725-1878

地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F