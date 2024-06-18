中壢最新日式老宅打卡點！原先是公務員宿舍的「中平路故事館」，近期成為中壢人的打卡熱點之一，除了保留日式老宅的氣質風格之外，這次更特別與橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」的簽約藝術家「緩緩」合作，打造復古X創新主題特展，讓人IG打卡一定要拍。



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這次由藝術家「緩緩」與中平路故事館合作，以「Lonely fashion」作為主題打造限定特展，緩緩作者表示，「當初看到復古的故事館座落商業區，感覺它有點孤單，好像過往它的朋友（其它古建築）都消失了。」為了讓老屋不孤單，這次在展場中特別設置了許多可愛、又帶點復古潮流的元素，讓更多人來朝聖拍美照。







其中，一定要拍的打卡點包含整片粉色的「緩緩視覺玻璃貼」，除了在牆上掛著畫作之外，還有許多作品嵌入榻榻米旁的地板裡，並且在展間裡還有一台復古電視機，播放著緩緩相關系列作品，讓人感受到老派浪漫。本次特展自即日起至8/14 (三) 止，活動期間通通免費入場、免費拍，桃園中壢打卡點再加一。





緩緩個展 活動資訊

時間：5/14～8/14 每週二至週日 10:00-17:00 （週一休館）

地點：中平路故事館（桃園市中壢區復興路99號）