最寵粉絲、最疼旅客的星宇航空再推出全新空中餐食，獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。就是要讓每一位旅客、搭乘星宇的每一分鐘都被寵上天。
本次星宇航空與人形町今半共同為頭等及商務艙旅客研發專屬菜色，不論是前菜、主餐到甜點，都是由今半總店主廚親手操刀設計，包含了有和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤。此外在主菜方面，則是嚴守人形町今半的美味堅持，選用特極黑毛和牛和時令高品質食材，將壽喜燒懷石料理原封不動的呈現在三萬英尺高空。
而飯後甜點則以小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代打出頭陣，搭配上一壺日式煎茶及精選季節水果，完美的呈現傳統料理與創新服務，讓每位旅人透過味道感受日本的盛夏時光、在空中也能享受到最精緻、最極緻的餐飲服務。
並且，星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，嶄新客艙搭配米其林星級料理、傳統與創新結合的美食饗宴，同時即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，於7月1日起提供服務。將為往來日本的旅客帶來最頂級的飛航體驗，讓每趟旅程增添美好的星滋味。
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星宇航空
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