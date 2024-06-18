對於許多長輩、長官們來說，聚餐首選一直都是桌菜料理，喜歡可以大家圍在一起品嚐美食、一起聊天吃飯，而往往新世代的年輕人對於桌菜料理十分陌生，往往只有熱炒這個選項。窩客島整理出近期最熱門的5間桌菜料理，不論是想和老闆一起品嚐米其林料理、還是來自古法的龍蝦川菜、又或者是花雕沙公蟹、松露黑天鵝，還是信義區人氣火焰燒鵝，每一間都能讓長輩、長官喜歡。







國賓中餐廳 龍蝦古法六味

誰說龍蝦只有西餐才吃的到！國賓中餐廳要用川粵古法六味將重約600g的波士頓大龍蝦變的更好吃、更美味，其中包含了有「龍蝦薑蔥粉絲煲」、「上湯牛油焗龍蝦」、「古法滑蛋焗龍蝦」、「生滾龍蝦粥」、「鮮花椒龍蝦」、「麻婆龍蝦」，每一道都是遵循六種古法精心烹調，要讓要讓老饕們品嚐到最極緻美味的龍蝦料理。



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台北文華東方雅閣 15年陳年花雕蛋白蒸蟹鉗

台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳，即日起至7/31推出夏季沙公料理。鄭國雄主廚嚴選每隻重達1公斤、豐腴肥美的沙公蟹，以2種經典的粵式料理手法推出15年陳年花雕蛋白蒸蟹鉗、經典港式避風塘炒辣蟹，完美詮釋沙公的美味。



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潮品集．潮坊 潮萃火焰瀨尿燒鵝

潮品集．潮坊「潮萃火焰瀨尿燒鵝」發想源於明朝天子家宴的「瀨尿燒鵝」，由由人稱白毛的何柄木行政主廚領軍餐飲團隊，嚴選台灣在地頂級優質肥鵝，鵝腔內塗抹蔥、薑、蒜三大天王及八角等多種辛醬醃料，再塞入秘製高湯塊緊密縫合。整整一日醃漬及風乾後，手工按摩至肉質完全吸附醬汁精華，最後表皮淋上糖水吹乾放置整晚，放進百萬明爐掛烤至金光澄亮。



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六福萬怡粵亮廣式料理 水墨松露黑天鵝四吃

粵亮廣式料理主廚表示，燒鵝肥美的精隨就在於吸附醃料香氣的鵝肉，是否能在齒頰留香同時仍保有柔軟的質地，新推出的「水墨松露黑天鵝」選用重達5斤半的白羅曼鵝烹製，需先以山奈粉、百草粉等八樣香料所特調的醃料醃4小時後洗淨，再以滾水將鵝皮川燙約五秒讓表皮收縮，放入冷水冰鎮至冷卻，待溫度降至常溫再瀝水滴乾，均勻反覆的淋上特調脆皮水以冷風風乾一宿，隔天抹上以松露醬及墨魚汁、竹炭粉調製的水墨松露汁後再放入訂製的百萬級大型專業烤爐，精準管控不同的溫度及時間，將烤爐預熱後，以中小火約130度將鵝皮烘約5分鐘至乾爽無濕氣，再以中大火180-190度烘烤50鐘至全熟，最後再使用210度高溫槍火上色至令燒鵝皮脆肉嫩。



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台北遠東香格里拉 陳麻婆豆腐

為了讓老饕有更多的選擇，台北遠東香格里拉自6/26至6/30，舉辦了「星饗香格里拉」客座主廚活動，邀請了來自「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，擔任上海醉月樓的客座主廚。陳建太郎將帶來其家族數十年的烹飪技藝與秘制食譜，其中包含了人氣必吃「陳麻婆豆腐」、以及其他融合酸、辣、甜、苦、香、鹹的經典川菜。



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