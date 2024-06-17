為了讓老饕們可以品嚐到最美味的夏季限定料理，台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳，即日起至7/31推出夏季沙公料理。鄭國雄主廚嚴選每隻重達1公斤、豐腴肥美的沙公蟹，以2種經典的粵式料理手法推出15年陳年花雕蛋白蒸蟹鉗、經典港式避風塘炒辣蟹，完美詮釋沙公的美味，每隻沙公4,980+10%元。
其中「15年陳年花雕蛋白蒸蟹鉗」，鄭師傅以鷄高湯和蛋白為底蒸15分鐘，接著放上已去好殼的蟹鉗續蒸10分鐘，最後淋上15年陳年花雕酒和高湯製成的湯汁，散發出醇厚濃郁的香氣，並保留了蟹鉗肉質的細緻與鮮甜。同時，鄭師傅表示15年花雕酒經過長時間的陳釀，與沙公蟹結合在一起，提升了其鮮美的程度，使這道菜品更加香氣撲鼻、口感獨特。並且，蛋白蒸製的料理手法，酒香、蛋白與蟹肉的清雅交織在一起，宛若夏日清風般沁人心脾，讓人陶醉其中，也展現了傳統粵菜對海鮮料理的講究和細膩。
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此外，「港式避風塘炒辣蟹」這一道經典的港式料理源自於1960至70年代是香港漁業的黃金時代。那時，漁民出海捕魚時若遇上惡劣天氣，便會駛入避風塘避風雨。在無法出海捕魚時，漁民逐漸發展出獨特的水上烹調方式。這種做法是將海鮮過油輕炸，再加入大量炸香的蒜蓉，這便是所謂的「避風塘」烹飪法。以香港避風塘的水上食肆為起源，「避風塘炒辣蟹」成為經典美味。
而這道菜十分考驗師傅對火候和炒功的精準掌握。鄭師傅先將沙公裹粉炸過，再以蒜頭、乾辣椒和沙公一起大火爆炒至金黃酥脆，展現了鄭師傅對火候和炒功的精準掌握。飽滿鮮美的蟹肉和濃厚香辣的風味，帶來層次豐富的口感，令人吮指回味再三，是一道色、香、味俱全的美饌。
台北文華東方「雅閣」夏季蟹宴
限定菜單：15年陳年花雕蛋白蒸蟹鉗、港式避風塘炒辣蟹
限定料理：夏季沙公蟹每隻4,980+10%元包含兩種料理方式
台北文華東方酒店「雅閣」
地址：台北市敦化北路158號3樓
電話： 02-2715-6788