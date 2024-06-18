飲料控終於等到Comebuy買一送一！經典在地手搖杯「Comebuy」是許多飲料控怎麼喝都不出錯的經典不敗口袋名單之一。近年Comebuy更大玩新品、聯名、優惠活動，讓飲料控喝不膩。看準夏天消暑話題，Comebuy特別推出3天限定「水果茶手搖杯買一送一」快閃優惠，飲料控通通揪團喝。



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Comebuy品牌今年邁向第二十二年，是許多飲料控心目中的「經典連鎖手搖杯」口袋名單，尤其夏天想到就想來兩杯飲料消消暑。這次Comebuy為了回饋粉絲，在6/24-6/26推出三天「買一送一」限定優惠，只要到門市現場買「蘋果冰茶」或「鳳梨冰茶」，就可享有同品項買一送一，每人最多可買2送2，每日限量100組，飲料控手刀在辦公室約喝飲料。





Comebuy本次優惠品項中，「蘋果冰茶」是已經販售超過13年的熱銷經典飲品，其中咬得到蘋果果肉，以及寒天晶球增加咀嚼口感。另一款「鳳梨冰茶」也是人氣鮮調果茶之一，強調使用台灣金鑽鳳梨，先經過熬煮提升風味，再加入茉莉綠茶打造清爽、解渴喝法。









Comebuy買一送一 活動資訊

活動時間：2024/06/24(一)-2024/06/26(三) 共三天。

活動方式：凡於活動期間，至全台COMEBUY現場購買大杯「蘋果冰茶/鳳梨冰茶」享同品項買一送一。

注意事項：每人每筆最多買2送2 (無寄杯)，每日限100組。



詳細活動規範及供應情形，依 Comebuy 官方公告為準。