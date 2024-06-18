摩斯最強配餐回來了！吃漢堡配薯條是許多人心目中的「速食絕配」，這次摩斯漢堡的「地瓜薯條」、以及超人氣沾醬薯條「松露起司薯條」，在粉絲的敲碗之下將在6/19起強勢回歸，摩斯漢堡加碼推出漢堡、米漢堡新品，以及夏天超需要的「MOS運動會」運動小物加價購，吃完速食揪團動起來。



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摩斯漢堡在6/19起回歸2大經典薯條品項，其中包含在地台味「黃金地瓜薯條」，使用台農57號蕃薯，打造外酥脆、內綿密的涮嘴口感。另一款「松露起司薯條」則以經典摩斯馬鈴薯薯條作為基底，搭配義大利進口黑松露醬、滑順起司白醬，打造濃厚系的歐式風味，挑戰速食控的副餐排行榜。







此外，摩斯漢堡也推出主餐新品「橙香雞腿堡、法式飛虎魚珍珠堡」，延續歐式異國風主題，其中「橙香雞腿堡」精心挑選去骨帶皮雞腿肉，搭配酸甜歐風橙汁醬、優格醬，打造清爽酸甜吃法。另一款「法式飛虎魚珍珠堡」以台灣在地的飛虎魚作為主角，搭配特調法式洋蔥醬，增添口感層次。此外還有甜點推薦「巴斯克乳酪蛋糕、布列塔尼米酥餅」以及飲料新品「榛果風味拿鐵咖啡、榛果風味奶茶」，滿足下午茶時光。





摩斯漢堡 新品販售資訊

看準夏天話題，摩斯漢堡在7/1起推出4款「MOS運動會」運動小物加價購活動，只要買摩斯指定飲品，就可享有加夠資格。本次限定小物包含放進透明小水壺的「MOS運動會涼感巾」、「MOS運動會小方巾」，以及實用系「MOS運動會透明冷水杯」，此外，買任2杯指定飲品直接送「MOS運動會收納袋」，無論外出運動、還是放包包分類小物都超方便。

上市日期：2024/06/19

售價：

橙香雞腿堡：100元

法式飛虎魚珍珠堡：115元

松露起司薯條：75元

黃金地瓜薯條：65元，套餐加購享優惠價60元。



摩斯漢堡 MOS運動會加價購資訊

活動方式：購買摩斯9款「指定飲品」，可享以下加購優惠。

1、於7/1起，買指定飲品兩杯，免費贈「MOS運動會收納袋」一個。

2、於7/20起，可用119元加購「MOS運動會涼感巾」一個。

3、於7/20起，可用99元加購「MOS運動會小方巾」一個。

4、於7/22起，可用269元加購「MOS運動會透明冷水杯」一個。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。