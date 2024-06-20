三麗鷗甜點吃到飽會不會太夢幻了？日本東京飯店「京王廣場酒店八王子」將於今年暑假推出「三麗鷗週年慶Buffet」限定活動，並於即日起開放搶先預約。期間不但可以吃到酷洛米壽司、Kitty蛋糕等超卡哇伊的造型料理，更可以預約「三麗鷗專屬座位區」，讓粉絲們可以來這邊拍個盡興。





▲圖片來源／京王プラザホテル八王子



日本東京飯店「京王廣場酒店八王子」為了慶祝開業30週年，以及三麗鷗角色房間成立1週年，期間推出「三麗鷗週年慶Buffet」限定活動；價錢約落在4000日元至6500日元之間，依照平日、假日午晚餐區段做不同收費。三麗鷗粉絲可額外再加購「三麗鷗專屬座位區」，每桌加收 1,500 日圓，座位區將會有椅子上有一隻大大的Hello Kitty，還有酷洛米和美樂蒂迎接，同時提供造型迎賓飲料。



▲圖片來源／京王プラザホテル八王子



用餐期間，不僅可以吃到各種鹹食與招牌經典料理，重點的三麗鷗當然不能錯過！期間甜點將會推出「Hello Kitty草莓蛋糕」、「酷洛米莓果慕斯」、「美樂蒂粉紅慕斯」、「三麗鷗彩色果凍」，鹹食也有「Hello Kitty墨西哥塔可」、「美樂蒂蛋沙拉三明治」、「酷洛米可愛頭巾太卷壽司」等，讓人直呼超卡哇伊。



推薦閱讀：Hello Kitty迷必吃！日本連鎖漢堡店「J.S. BURGERS CAFE」東京、大阪都能吃到，限量特典別錯過。



▲圖片來源／京王プラザホテル八王子



不過大家要注意，日本東京飯店「京王廣場酒店八王子」已於即日起開放官網搶先預約，活動則要到7/1至8/31才會正式展開。今年夏天若有要前往東京的三麗鷗粉絲，現在就趕緊把文章分享給朋友，一同安排個療癒用餐行程吧。



▲圖片來源／京王プラザホテル八王子





京王廣場酒店八王子 三麗鷗甜點吃到飽Buffet

地址：京王プラザホテル八王子 2F ル クレール （東京都八王子市旭町14-1）

活動時間：7/1 至 8/31（即日起開放預約）

預約網址：https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/event/summer-sweets/

營業時間與費用：

午餐（105分鐘）：

時間－平日11:30-15:30，周末及假日分兩場次11:30-13:15 / 13:30-15:15

平日－成人4000日元，小學生2500日元，幼兒1200日元

周末及假日－成人4500日元，小學生2500日元，幼兒1200日元

晚餐：

時間－周五17:00-21:00（無時間限制），周末及假日17:00-21:00（120分鐘）

平日－成人6000日元，小學生3500日元，幼兒1200日元

周末及假日－成人6500日元，小學生3500日元，幼兒1200日元