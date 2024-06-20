藏壽司連續7天、用餐整桌打9折！由日本來台的連鎖壽司「藏壽司」，被網友戲稱為最「不務正業」的壽司店，無論是為了「抽扭蛋」、還是為了「吃甜點」，都是粉絲們一再朝聖的理由。這次藏壽司為了慶祝在台灣10週年，連續7天推出「全台門市用餐9折」優惠活動，窩客島再幫你精選5款壽司推薦、3款甜點推薦，讓你手刀再吃一波。



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有粉絲說藏壽司的本業是「扭蛋」、也有粉絲說「甜點」才是藏壽司的靈魂，無論如何，都讓藏壽司在台灣有著超高人氣。慶祝10週年之際，藏壽司在6/21-6/27推出7天限定「九折優惠」限定活動，期間內到全台藏壽司用餐，只要出示已追蹤台灣藏壽司 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁畫面，就可享有整單9折優惠。





其中，藏壽司最高人氣的壽司餐點，包含鹹甜日式醬汁的「炙烤照燒鮭魚、壽喜牛燒肉握壽司」，以及鮭魚控每次必點的「炙烤起司鮭魚」、「炙烤明太子鮭魚」鮭魚系列都有超高人氣，此外還有經典「熟成鮪魚」粉絲們通通要吃過。





此外，藏壽司人氣必吃甜點，粉絲首推「豆乳甜甜圈」，經過酥炸的塊狀甜甜圈體，搭配冰淇淋、黑糖、紅豆泥，冷熱交融更療癒，還有人氣甜點「抹茶冰淇淋」粉絲狂推搭配桌邊茶粉更增添為苦大人味。而藏壽司的「濃布丁」也是高人氣甜點之一，濃郁綿密、充滿蛋香奶香，鐵粉一定要吃起來。





藏壽司 十週年九折優惠活動

活動期間：2024/06/21-06/27

活動內容：只要至全台藏壽司消費，並出示已追蹤台灣藏壽司 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁畫面，即可享有九折優惠。不限金額、不限次數。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。

