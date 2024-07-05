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90年老冰店！古早味香蕉冰，追「俗女養成記」必吃「和興冰菓部」，雞蛋牛奶冰、花生牛奶冰都推薦。

2024-07-05 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：631
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台南老冰店！「和興冰菓部」開業於1934年，是廣為人知的後壁冰店，招牌香蕉冰陪伴台南人度過九十個夏季。而在台劇《俗女養成記》熱播時，眾多戲迷來菁寮老街朝聖拍攝場景之餘，也會順道前往一嘗熱賣近一世紀的古早味香蕉冰、花生牛奶冰、雞蛋牛奶冰等。

台灣早期流行於冰菓室相親，只要座位有屏風盛開就代表有對年輕男女正在互相面試，是專屬五零年代風情的包廂。當年不少阿嬤和阿公從初次見面到決定簽署需履約一輩子的合約，只消一碗冰的時間；儘管物換星移，桌椅也已全數汰舊翻新，「和興冰菓部」仍可見一扇粉色紗網屏風堅守著崗位。

特別推薦外觀樸實無華的花生牛奶冰，滋味簡單實在，綿密細緻的香蕉冰，一入口後蕉香瞬間在口腔中綻放。此外，經典的香蕉冰和雞蛋牛奶冰也很多人喜愛。而「和興冰菓部」的時光彷若凍結在阿嬤的青春期，連冰品售價也忘了隨著時代更迭成「漲」，冰品始終維持銅板價，一枚五十圓硬幣即可兌換好一陣子的透心涼，是大城市夢寐難尋的一盤交易。

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和興冰菓部推薦

香蕉冰、花生牛奶冰、雞蛋牛奶冰

和興冰菓部店家資訊

地址：台南市後壁區46號
電話： 06-662-1877

 

 

 

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