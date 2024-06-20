台灣的BANCO窯烤Pizza在「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」中大放光彩，其獨創的「金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩」榮獲創意披薩世界第三名。這不僅是對BANCO窯烤Pizza團隊的肯定，也是台灣料理創新能力的國際認可。這款披薩以台灣特有的金鑽鳳梨作為主要食材，巧妙地融合傳統與創新，創造出獨特的口感與風味。
推薦閱讀：藏壽司全台打9折！藏壽司「十週年感謝祭」7天不限金額通通9折，加碼藏壽司5大壽司、3大甜點推薦清單。
這款「金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩」的創意來自於BANCO的主廚劉文鈞和店長呂瑞樺的共同努力。在比賽中，劉文鈞精選與番茄酸甜度相仿的台灣金鑽鳳梨，並將其製成美味的鳳梨醬，再配上煙燻火腿，完美結合拿坡里披薩的傳統製法。這款披薩的成功，不僅在於食材的選擇，更在於對製作工藝的精益求精，這讓他們在眾多參賽者中脫穎而出。
為了慶祝這次的國際大獎，BANCO窯烤Pizza特別推出了限時優惠活動。從2024年6月22日至2025年6月30日，顧客可以享受到兩個特別的折扣組合：購買四塊嫩雞加瑪格麗特EXTRA披薩組合價490元（原價580元），或是四塊嫩雞加生火腿披薩組合價690元（原價780元）。
BANCO窯烤Pizza 優惠活動
活動日期：2024/6/22～2025/6/30
活動內容：
購買四塊嫩雞+瑪格麗特EXTRA=組合價490（原價580）84折
購買四塊嫩雞+生火腿披薩=組合價690 （原價780）88折
詳細活動規範及供應情形，依 BANCO窯烤Pizza 官方公告為準。