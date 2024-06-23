想吃豆花還得先追老闆！台中人都在追的老字號豆花攤車「羅家傳統豆花」，開業超過一甲子的傳統豆花攤，三十年前由第二代羅老闆正式接手。老闆會騎著三輪豆花攤車在台中西區和南區穿梭，沿路叫賣古早味豆花，不少台中豆花控會在午後追逐傳承自父執輩的古早味豆花。
「羅家傳統豆花」一日會出門叫賣兩次，清晨先製作一桶豆花，早上騎著三輪攤車在西區出沒、有客人攔截就停下來販售。中午返家再製作第二桶豆花，三點半左右再出發、服務南區的豆花控。羅老闆表示，差不多四點半會停在福順公園，此時攤車周邊常聚集大批購買豆花的人潮。
如果怕撲空、尋不著的「羅家傳統豆花」三輪車，建議出門前先致電直接問老闆身在何處。而中午12點到下午3點，豆花攤車會停在自宅門前，這時段也能直接來買豆花，可以看見老闆在室內準備二次啟程的身影。倘若想在此內用豆花，親切的羅老闆也很歡迎。
第二代羅老闆自七歲開始跟隨父親一同賣豆花，數十年如一日，始終堅持父親傳承下來的古法，並使用加拿大進口黃豆，磨豆、煮豆、沖豆等每個步驟都親力親為，甚至在中藥房採買食品級石灰、於傳統炭盆之中耐心堆疊燒製後再磨成粉。現下願意如此費時費工製作豆花的店家越來越少，「羅家傳統豆花」是其中之一。
「羅家傳統豆花」冰、熱豆花都有供應，熱豆花使用自家熬煮的薑汁糖水，冰豆花則是選用二砂糖煮的糖水，細緻綿密的豆花感受得到黃豆香氣，且鬆軟不爛的花生仁給得相當大方，整體甜而不膩，炎炎夏日來一碗清涼的古早味豆花，自然是一大享受。
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綜合豆花
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電話：0915-170-826