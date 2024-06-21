蛋黃酥控準備記本本！陳耀訓・麵包埠2024中秋紅土蛋黃酥於7/2在拓元售票系統正式開賣，每人限購5盒、不接受大宗訂單。陳耀訓・麵包埠在粉絲們公告、並表示喜歡陳耀訓紅土蛋黃酥的粉絲，不要相信來路不明的蛋黃酥，社群網站出售競標品不一定是真品，請在指定訂購平台預購。
陳耀訓紅土蛋黃酥一直是每一年中秋節必搶蛋黃酥之一，更有許多網友表示「人品好才好的到」、「只有陳耀訓的蛋黃酥才需要用演唱會訂票網站來搶」。而陳耀訓的紅土蛋黃酥之所以搶手，是因為每一顆都是純手工揉製、一顆顆用心烤焙出來。
陳耀訓也在粉絲團表示，製作紅土蛋黃酥是場馬拉松大賽，從備料開始就是大工程。鹹鴨蛋要醃製多久，什麼時候該到貨多少，都得事先估計，才會有新鮮的鹹蛋黃可用。還有豆沙餡、無水奶油等也是風味關鍵，準備起來也都戰戰兢兢。也因為有這樣的堅持，才能讓陳耀訓的紅土蛋黃酥、一顆難求呀。
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陳耀訓・麵包埠2024中秋紅土蛋黃酥
預購日：2024年7月2日，中午12:30
提貨時間：2024年7月17日～2024年9月17日（營業時間12:00-19:30）
提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）
唯一銷售管道：拓元售票系統
售價：980元（1盒10入）
預購連結：https://tixcraft.com/activity/detail/24_yoshimaf
陳耀訓・麵包埠
地址：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓
電話：02-2718-2728