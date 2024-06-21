漢堡王買一送一必吃！為了慶祝畢業季，漢堡王推出三日限時「買一送一」活動，從6月24日至6月26日，顧客購買任一安格斯牛肉堡系列可享受買一送一的超值優惠。無論是喜愛火烤牛肉的你或是初次嘗試漢堡王安格斯牛肉堡的朋友，都能以優惠價格145元獲得兩顆美味漢堡，希望透過「安格斯牛堡買一送一」優惠好好犒賞上半年辛勞的自己。
厚切安格斯牛肉堡包含厚切安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡，以及花生安格斯牛肉堡三款，三款口味任選皆可享有買一送一。比同業的漢堡厚三倍著稱的漢堡王厚切安格斯牛肉堡，經370度高溫直火燒烤，每一口都是濃郁多汁的牛肉風味。此外，每日現切的新鮮蕃茄與清爽生菜的加入，使得這款漢堡不僅味美多汁，更增添了清新的口感。
為了讓顧客能更便利地享受這項優惠，漢堡王特別在活動期間提供官網預訂服務，減少現場等候時間。活動期間，顧客可以在任何漢堡王門市或透過官網預訂，選購指定的安格斯牛肉堡，包括厚切安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡和花生安格斯牛肉堡，享受「買一送一」的超值優惠，不要錯過這個為期三天的美食盛宴。
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漢堡王 安格斯牛堡買一送一 優惠活動
適用時間：6/24-6/26，每日1030-打烊前30分鐘供應
適用門市：全門市(機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外)
官網預訂連結：https://walkr.tw/33h73fB3