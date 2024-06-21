根本就是台版小沖繩！北海岸餐廳「92k周末食堂」就位在新北貢寮海邊，這邊不僅可以吃到多種在地海產，還能遠眺整片的海岸，實在有夠浪漫。來這邊菜單必點「海葡萄丼飯」、「基隆白底仔」等各種在別處吃不到的口味，週末就趕緊揪團來看海吧。
想看海就來北海岸餐廳走走！「92k周末食堂」位在新北貢寮，因為地點較為偏遠，建議大家可以駕車前往比較方便；餐廳旁邊也有空地可以停車，不會因為沒停車位而煩惱。來這邊的朋友要先注意！「92k周末食堂」為全預約制餐廳，想吃的話務必要先打電話確認。
來到「92k周末食堂」這邊絕對不能錯過各種在地海鮮料理！首先滿滿一碗超亮眼的「海葡萄丼飯」，一顆顆海葡萄在嘴巴裡一顆一顆的口感，搭配山藥泥與鮭魚卵，整體海味十足，口感相當療癒。
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想要嚐鮮特別食材要筆記！「醃漬白底仔」是使用海岸邊的白底仔作為食材，經過醬油與辛香料醃漬，完全就是台版醬蟹。「風味滷鐵甲」吃起來比起鮑魚更扎實的口感，咬起來QQ嫩嫩，來上一個就相當下飯。如果大家也想試試不一樣的海鮮餐廳，現在就趕緊通通筆記下來。
新北貢寮北海岸餐廳 92k周末食堂
地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號
營業時間：週四五11:30–18:00、假日11:30–15:30, 17:00–20:30（全預約制）
新北貢寮北海岸餐廳 92k周末食堂 推薦菜單
推薦菜單：海葡萄丼飯$280、醃漬白底仔$200、風味滷鐵甲$200