在台灣，雞蛋是許多美味料理的靈魂之一。然而，許多人擔心生食雞蛋的安全性。台灣的「大武山牧場」和日本的TAMAGO&COMPANY株式會社（原伊勢食品）合作，共同推出了符合生食級標準的「幸せ鮮蛋」。這不僅是一場台日技術和品質的交流，也是一次對台灣人飲食文化的升級。





同時「大武山牧場」不僅在台灣本地生產高品質的雞蛋，還引進了日本百年的飼養經驗。讓大武山的雞蛋不含抗生素、沙門氏菌和蛋腥味，提供給消費者更安全的選擇。此外，「大武山牧場」在生產過程中運用了高科技的監控系統，以確保每一顆雞蛋都達到最嚴格的食品安全標準。





並且，為了推廣這種高品質的生食級雞蛋，「大武山牧場」與11家精選的餐廳合作，舉辦了「幸せ蛋祭典」。這個為期一個月的活動，為台灣消費者提供了一系列精緻的料理，讓他們能夠體驗日本的飲食文化，並享受由頂級生蛋製作的美食。







了解到消費者對於安全、高品質的生食級雞蛋的需求日益增加。大武山牧場的「幸せ鮮蛋」將從7月起，在全台的大潤發、全家「FamiSuper選品超市店」販售，大武山牧場也計畫將這種高品質的生食級雞蛋推廣到更多的餐飲場所，讓更多的人能夠享受到這份來自日本的幸福味道。



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大武山牧場 幸せ鮮蛋 大潤發上市優惠

上市日期：7月4日起

上來優惠：7月4日起至8月8日新品上架期間，享第二件六折優惠活動



大武山牧場 幸せ鮮蛋 全家FamiSuper選品超市店上市優惠

上市日期：7月10日起

上來優惠：7月10日起至8月6日新品上架期間，享第二件六折優惠活動



11家餐廳搶先品嚐大武山牧場幸せ鮮蛋

米其林指南的臺南名店「㕩肉舖Pankoko × 燒肉專門店」

來自日本東京100％道地「山本漢堡排」

臺虎精釀首間日式居酒屋「臺虎居餃屋」

以肉為主題玩味料理的小酒館「肉玩バル Meat Play Bal」

極簡清幽風格的清酒餐廳「濪Mizuiro Sake Bar」

全台最豐富清酒文化的「PS SAKE BAR 日本酒食処」

時尚加州料理為主題的「SALT&STONE」

亞洲排名前50大酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」

西班牙料理「PS TAPAS 西班牙餐酒館」

絕美復古歐式餐酒館「FRiTTA」

秘境酒吧「Nep. Lounge Bar」