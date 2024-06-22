這樣吃真的比較飽！大直人氣吃到飽餐廳豐FOOD海陸百匯為了吸引吃到飽控的目光，特別推出全新「東南亞特色料理」新菜單，要用超過30多道東南亞國家特色料理搶攻吃到飽控的必吃清單。同步再加碼凡姓名有「豐」、「東」、「南」、「亞」任一同音，平假日午晚餐就送泰式龍蝦料理乙份。







豐FOOD海陸百匯吃到飽表示，為了讓吃到飽可以不用出國就能品嚐到東南亞國家的特色料理，特別把泰國夜市爆紅的活火山排骨、曾被CNN票選世界第一美食的瑪莎曼紅咖哩牛肉，經典的椒麻雞、檸檬魚、雲南大薄片、口味鮮香甜辣多層次的黃咖哩滑蛋蟹都放進新菜單。







此外，印尼聞名的炒泡麵、烤沙嗲雞肉、新加玻馬來西亞家喻戶曉的國民美食海南雞與肉骨茶、越南必吃的甘蔗蝦，都是不能錯過的必吃美食。還有酸辣開胃的苳陰功湯配上阿拉伯皇室御用的藍鑽蝦，以及創意口味的芒果榴槤披薩、巧克力卡士達香蕉車輪餅，以及療癒必吃必喝的椰香雪花糕、芒果奶酪、泰式奶茶，不用飛出國就能全部吃到飽。



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豐FOOD海陸百匯 中一字送龍蝦

活動期間：七月

活動內容：凡姓名有「豐」、「東」、「南」、「亞」任一同音，平假日的午餐晚餐加碼送泰式龍蝦料理乙份。



豐FOOD海陸百匯 七月加碼抽獎活動

活動期間：七月每個周二與周四晚餐時段

活動內容：得獎者可獲得價值499元的期間限定新品「泰國蝦綜合海鮮」或「泰式宮廷火焰蝦」。

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號

電話：02-8502-0555

官網：https://www.ffood.tw