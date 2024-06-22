一直是吃到飽控心中最強、也是必吃之一的文華Café精緻奢華半自助式吃到飽，推出全新季節主餐。其中週一至週四「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節單點主餐，包含油封宜蘭櫻桃鴨腿捲、炙烤紐西蘭帶骨小羔羊、嫩煎澎湖野生長尾濱鯛與爐烤澳洲 M5法蘭克和牛排。此外，週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」則是推出了北海道干貝甜菜起士燉飯、澎湖馬頭魚立鱗燒與爐烤日本A5和牛沙朗，就是要搶攻吃到飽控的必吃清單。







在「平日午間饗．吃．吧」半自助吃到飽之中的全新精緻單點主餐，首推就是「爐烤澳洲M 5法蘭克和牛排」、澳洲M 5草飼和牛擁有天然的牛肉香氣和恰到好處的脂肪分布。主廚先將其炙燒，再烤至五分熟，外層焦香，內裡則保持著完美粉紅色澤的肉質。搭配以牛骨、牛雜和大量的洋葱、紅蘿蔔和西芹慢工熬煮24小時以上的牛肉汁，先加入野菇丁煮20-30分鐘，最後加入牛肝菌丁煮10分鐘的牛肝菌野菇醬。野生蘑菇和牛肝菌的香氣，濃郁而不失細膩的醬汁與細嫩多汁的牛肉搭配，令人回味無窮。





此外，「油封宜蘭櫻桃鴨腿捲」、主廚嚴選宜蘭櫻桃鴨以百里香、迷迭香和的杜松子等醃製片刻入味後捲起，並以舒肥的方式將其定型，再以法式油封的料理手法以90度烤3小時，充分保留肉的多汁和軟嫩，最後煎至表面呈金黃色，形成外酥内嫩的口感。搭配主廚以綜合莓果特製的野莓醬，酸酸甜甜的滋味減輕了鴨肉的油膩，豐富的果香也賦予了一抹清新。





而在「週末午間鮮．吃．吧」全新精緻單點主餐之中，主廚首推「爐烤日本熊本縣A5和牛沙朗」日本熊本縣A5和牛擁有豐富的油脂且分佈均匀，加上沙朗的部位，再烤至五分熟，油脂與肉質的比例達到了完美的平衡，其口感細緻、柔和鮮甜，入口即化。



主廚巧妙地將傳統義式甜醬—沙巴雍慕斯，融入其中。這款沙巴雍慕斯，經過主廚的創新將甜醬改爲鹹醬，以蛋黃、鮮奶油、牛奶和白酒醋，慢火蒸熟，賦予了它絕佳的綿密口感。當慕斯裝入氮氣瓶後，口感更加輕盈，宛如雲朵般柔軟。白酒醋的微酸與蛋黃的濃香互相交織，搭配著細膩的牛肉，每一口都能感受到驚喜與滿足。





文華Café「平日午間饗．吃．吧」除主餐之外，可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤。其中沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、現切西班牙伊比利豬火腿(Jamón de Ibérico)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等。



文華Café 平日午間饗．吃．吧 半自助吃到飽

每位1,580元+10%起

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文華Café 週末午間鮮．吃．吧 半自助吃到飽

每位2,580元+10%起

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台北文華東方酒店文華Café

地址：台北市松山區敦化北路158號5樓

