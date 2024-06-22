可能這就是老闆們想要的商業午餐！位於JR東日本大飯店台北B1的HAYASE日本料理鐵板燒為了搶攻商務用餐商機，特別於即日起推出「都會精選午餐套餐」，主打以日本和牛及伊勢龍蝦為主的雙主菜套餐，希望吸引頂端商務用餐商機，讓老闆們的秘書多一個必吃清單。
JR東日本大飯店台北「都會精選午餐套餐」共包含10道料理盛宴，十分適合時間充俗、又需要洽談公事的商務人士。其中，前菜以法式手法呈現日本食材，包括「枝豆泥捲、鮪魚小塔」及「法國麵包佐雞肝慕斯奈良漬」。以及「季節旬魚沙拉」選用如日本鱸魚或水章魚等季節海鮮，加上分子料理製作的橄欖油及梅肉風味調醬，質地滑順且充滿光澤。湯品「比內地雞湯」則是選用日本三大地雞之一的秋田比內地雞，湯中加入Q彈的京小餅麻糬與鮮嫩雞肉，滋味鮮美。
主菜部分，「金山寺味噌和牛肉捲」將和牛以鐵板高溫煎至三分熟，捲上時蔬再搭配金山寺味噌，肉質嫩香多層次；「北海道干貝酒盜醬」選用北海道生食等級干貝搭配以鹽醃漬鰹魚內臟發酵製作的酒盜醬，再加上鮭魚卵，與日本酒非常契合；「日本和牛沙朗」高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，肉汁香濃甘甜入口即化；「伊勢龍蝦」肉質緊實，入喉後鹹鮮美味持續散發，層次豐富。
最後不能錯過的「HAYASE炒飯、仙台味噌椀」，粒粒分明的米飯在鐵板高溫下翻炒，加入和牛肉筋，帶點焦脆鍋巴口感，令人食指大動。特製甜點則以鐵板熱度製作鬆軟細膩的舒芙蕾，撒上巧克力粉，搭配服務人員手刷的靜岡抹茶，帶來JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理鐵板燒獨有的優雅滋味。
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JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」都會精選午餐套餐
午餐時間：11:30至14:00
優惠價：2,000元+10%，每日午餐時段限量供應
JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」訂位
地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）
電話：02-7750-0932
線上訂位: https://reurl.cc/nNRDEd