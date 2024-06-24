台中長榮桂冠酒店的蛋黃酥，堪稱是台中人必吃的選擇！這一次台中長榮桂冠酒店為了讓台北人也可以品嚐到台中長榮桂冠蛋黃酥，特別揮軍北上、於台北SOGO推出快閃活動。將旗下點心坊三大明星商品一次帶來台北，其中包含了包含有銷售量破150萬顆的「長榮蛋黃酥」，還有獲得世界大獎的「長榮巧克力」、以及長榮航空貴賓室指定甜點的「長榮生乳捲」，要搶攻台北甜點控的必吃清單。





在台中被譽為飯店界「蛋黃酥之王」長榮蛋黃酥，每年中秋前2週就銷售一空，每一顆蛋黃酥均是師傅們從揉捏、桿皮、包餡一顆一顆「手工」製作出來的，蛋黃更遠赴宜蘭三星鄉，挑選以傳統紅土醃製36天的黃金鴨蛋黃，搭配香濃綿密的烏豆沙餡，烘焙中再添加白蘭地酒去其鴨蛋黃的腥味，甜鹹各半且外酥內香，以老師傅純熟的手工烘焙技術，首次來台北、挑戰台北人的必吃清單。





另一款明星商品則是「長榮巧克力」，屢次榮獲巧克力界奧斯卡獎、ICA世界巧克力大賽大獎、AOC英國皇家巧克力大賽等世界大獎，薄片巧克力更在2023年獲得長榮航空商務艙御用巧克力，這次特別將薄片口味製成巧克力磚，要讓台北的巧克力控吃一口、就深深的愛上。





此外，還有年銷量破10,000條的「長榮生乳捲」，更是長榮航空貴賓室指定甜點，來自北海道十勝及法國乳源，再配上日本奧本蛋糕專用麵粉，可以品嚐到入口即化的輕盈口感，與Q彈蛋糕的完美結合。本次北上，特別加碼推出夏季限定芒果凍生乳捲、清境紅玉奶凍及泰式奶茶生乳捲，就是要讓台北甜點控吃到停不下來。



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台中長榮桂冠酒店快閃台北SOGO忠孝館

快閃期間：2024/6/28~2024/6/30

活動地點：台北SOGO忠孝館B2下手扶梯旁



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