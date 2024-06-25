台北公館必吃冰店「臺一牛乳大王」一年四季都能吃到！這裡不只是橫跨一甲子的老字號冰店，菜單價錢更是以銅板價著稱，可是不少台大人必吃老店。來這邊當然要試試網友最推薦的「八寶牛奶冰」，一次可以吃到8種不同配料，整份還不用到百元呢。
台北公館必吃冰店「臺一牛乳大王」地點就位在台大校園對面，距離捷運公館站距離相當近，步行5分鐘內即可抵達。身在台大商圈餐飲戰區附近，一年四季都營業的「臺一牛乳大王」靠著銅板價的親民價錢，一開就是60年，成為在地老字號，也是不少台大學生口耳相傳必吃的冰店。
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「臺一牛乳大王」菜單中最推薦的就是這碗「八寶牛奶冰」囉！以挫冰作為基底，總共加入8種不同的配料，包含紅豆、綠豆、大花豆、麥片、仙草、花生、芋頭、脆圓，最後淋上滿滿的煉乳就完成了；入口即化的芋頭塊搭配滑順仙草、Q彈的脆圓，還吃得到紅豆、綠豆、大花豆三種不同的綿密滋味，只要銅板價就能開吃，難怪成為不少大學生心中的回憶。
60年老字號台北冰店 臺一牛乳大王
地址：台北市大安區新生南路三段82號
營業時間：11:00–23:00
60年老字號台北冰店 臺一牛乳大王 推薦菜單
推薦菜單：紅豆牛奶冰$80、八寶牛奶冰$90