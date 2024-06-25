85元芒果冰是要多佛心！宜蘭冰店「冰點老店綿綿冰」在地傳承35年，夏天來這不能錯過限定菜單，一定要試試「芒果雙爽」與「芋頭綿綿冰」兩種口味；隨著2024宜蘭童玩節於7/6登場，想在宜蘭玩水的朋友，若是有在冬山河親水公園附近，相當適合來這邊吃個傳統綿綿冰呢。
宜蘭冰店綿綿冰老店「冰點老店綿綿冰」位在宜蘭冬山鄉，距離羅東火車站騎車只需要6分鐘；同時，店面地點也鄰近宜蘭童玩節附近，距離冬山河親水公園騎車10分鐘即可抵達，很適合近期來宜蘭玩水的朋友，順道一同嚐鮮。
這邊吃芒果冰根本銅板價！一整杯滿滿的「芒果雙爽」只要85元就能開吃，還能吃到雙層新鮮芒果塊、芒果綿綿冰，以及顆粒感的清冰，雖然有加煉乳，不過整體吃起來不會過於甜膩，吃得到芒果的清甜，一人吃一杯都覺得消暑了。
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此外，店內也有相當多綿綿冰可以選擇，夏天一定要吃的「芋頭冰」也不能錯過！重點是來這邊吃冰還可以看超可愛的店貓，一邊吃冰一邊看著他在店裡蹓躂的模樣，讓炙熱的夏天都舒爽了。準備要來宜蘭玩水的朋友，可別錯過這家綿綿冰老店囉。
宜蘭冰店 綿綿冰老店 冰點老店綿綿冰
地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號
營業時間：平日中午–22:00；假日12:00–22:00
宜蘭冰店 綿綿冰老店 冰點老店綿綿冰 推薦菜單
推薦菜單：芒果雙爽$85、綿綿冰$45（兩種口味四球；共13種口味）