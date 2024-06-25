台北下班族微醺喝起來，金色三麥全新「SPORTS NATION」酒精交易所開了！大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」第二波開幕，重點話題店「SPORTS NATION」，以全球第一座電子酒精交易所為主打，現場提供無死角的環狀螢幕轉播賽事，還針對賽事狀況不定期祭出限時全場飲品5折優惠，並推出大份量歡樂分享餐、個人外帶餐盒等選擇，無論是一人到場還是多人聚餐，都能在SPORTS NATION找到歡樂。







設計理念旨在連接球場與酒場，將通關閘門、棒球、賽道等元素融入設計中，8.3米環狀螢幕轉播各種賽事，也為了接下來的奧運中華隊集氣加油做準備，每日19:00~22:00邀請DJ站台演出，為運動文化愛好者和追求潮流的年輕族群打造一個高純度的運動餐酒體驗。







而金色三麥首創的智慧自助取酒牆，也升級為「電子酒精交易所」數位互動，透過當天酒款的熱銷程度，進行漲跌，最高降幅達50％，也會針對棒球全壘打、中華隊得分等賽況不定期推出快閃5折優惠，打造酒精自由市場。多達20款精選on tap酒精與無酒精飲料，包含12款頂尖調酒師經典與特調、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒，消費者持智慧取酒卡依自己喜好、當日心情自由選擇單杯或創意混搭。





SPORTS NATION 店家資訊

地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋潮美食公園 Gourmet Park 1F）

電話：02-2760-0299

營業時間：11:00～00:00（最後點餐時間23:00）

線上訂位：https://reurl.cc/LWLy4x



SPORTS NATION 開幕活動

優惠時間：2024/6/25～7/1

優惠內容：

1、智慧自助取酒牆暢飲1小時，優惠價299元。

2、智慧取酒卡儲值10,000元贈送5,000元。

3、6/25(二)～7/31(三)穿任一球衣至SPORTS NATION，享智慧自助取酒牆暢飲1小時優惠價299元。



