大人系思樂冰喝起來！近期有許多網友自製「7-ELEVEN思樂冰+調酒」的大人系喝法，這次7-ELEVEN更直間聯名臺虎，推出全新「臺虎鳳梨椰椰風味」思樂冰，單喝0酒精，也可以用銅板價加購7-ELEVEN門市小酒，100元就可以DIY打造「大人系思樂冰」微醺開喝。



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7-ELEVEN特別與臺虎合作，在6/26起推出「臺虎鳳梨椰椰風味」思樂冰，神還原臺虎人氣款「鳳梨酷樂啤」韻味，在思樂冰中喝得到經典調酒Piña colada、熱帶鳳梨風味椰奶冰沙風味，搭配思樂冰獨特的細緻綿密口感。此外，即日起買思樂冰還能參加「冰品抽抽樂」活動，思樂冰全品項任兩杯最低只要0元起。





在思樂冰中倒加入7-ELEVEN販售的小瓶酒，是最涼、最爽的超商調酒喝法，這次7-ELEVEN也推出優惠組合，6/26-7/23期間買「大杯思樂冰+69元小酒」享優惠價100元，品項包含百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒，還有「大杯思樂冰+89元小酒」享120元優惠，可選擇龐貝藍鑽特級琴酒、傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)，打造專屬「大人系思樂冰」。









7-ELEVEN 臺虎鳳梨椰椰風味思樂冰

上市日期：2024/06/26-07/09，限時限量販售。

優惠活動：

1、天天冰品抽抽樂：即日起至7月9日止，思樂冰全品項任兩杯最低只要0元起。



2、超值五六日：6月26日至7月9日止，思樂冰全品項每週五六日第2杯7折。



3、OPENPOINT行動隨時取：即日起至8月31日止，思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元。(可兌換至今年10月31日)



7-ELEVEN思樂冰 小酒搭配優惠組合

活動期間：2024/06/26-07/23

優惠組合：

1、大杯思樂冰（任選口味）+69元小酒，享優惠價100元。

小酒選擇：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒(酒BAR複合店專賣)等。



2、大杯思樂冰（任選口味）+89元小酒，享優惠價120元。

小酒選擇：龐貝藍鑽特級琴酒、傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)等。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。