是不是又到了吃到飽換菜單的季節了！台北超人氣吃到飽十二廚這一次為了滿足海鮮吃到飽控挑食的味蕾，特別於7/1至8/31推出「澎湖海鮮季」，挑選澎湖特產野生白鬚蝦、飽滿多汁的鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等多達20道海鮮料理吃到飽，再加碼超人氣的「松葉蟹腳」吃到飽，搶攻海鮮吃到飽控的必吃清單。



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人氣吃到飽餐廳十二廚這一次以「澎湖現流海產」為主角，推出期間限定「澎湖海鮮季」吃到飽主廚，午餐及晚餐餐期除了「菜色升級不加價」外，還有「清蒸松葉蟹腳」吃到飽的活動。並且以澎湖海鮮製作的多道料理之中，首推「澎湖冰捲配五味醬」鮮甜彈牙的海撈大尾透抽，經汆燙後急速冷凍，鎖住鮮甜多汁的肉質，搭配上特製五味醬，酸甜口感加上甜脆肉質清爽又開胃。



此外，還有特色料理「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」選用澎湖餐桌常見的野生白鬚蝦，蝦肉細嫩甘甜與鮮嫩翠綠的澎湖海菜，製成餡料豐富、酥脆彈Q的海味煎餅。當然不能少了「涼拌蟹肉海燕窩」來自澎湖無汙染海域的珊瑚草，含有豐富的植物性膠原蛋白、礦物質及維生素，故有海底燕窩之稱，與手撥鮮蟹肉、薑泥和微酸醬汁等一解夏日暑氣。





同時，鐵板區期間限定「香煎澎湖小管」產地現撈直送的澎湖小管、新鮮好滋味，口感鮮甜且肉厚紮實，以香煎方式料理品嚐天然原味。熱炒區則有「酥炸百花油條」，以澎湖大蝦與花枝製成的蝦漿填入油條中酥炸而成，外層金黃酥脆的油條與鮮美彈牙內餡，搭配酸甜微辣醬汁令人難忘。



而「避風塘炒蝦」選用澎湖肥美白蝦與香炸蒜酥大火翻炒，蒜香濃郁、鮮蝦酥香讓您大呼過癮。澎湖最道地的螃蟹料理「沙茶炒蟹」精選肉質肥美、蟹膏飽滿的鮮活沙公與沙母，加上特製的沙茶醬大火翻炒，香氣濃郁帶點微辣的在地好味。





還有澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」現撈肥美鮮蚵與鹹香肉燥飯完美搭配，一口吃進滿滿鮮甜在嘴裡爆開。現煮麵區「澎湖小卷鮑魚米線湯」海港新鮮直送的澎湖小卷與鮮活鮑魚，吸附鮮甜湯頭的米粉與醇厚排骨湯底，鮮味濃郁一吃上癮。



最後，不能錯過的澎湖在地風味飲，消暑聖品「仙人掌檸檬飲」選用仙人掌原汁與新鮮檸檬，調配出完美酸甜比例，風味天然酸香，最佳消暑降火涼伴。以及古早味「澎湖風茹冬瓜茶」盛產於澎湖海邊的山坡地上，因豐富的微量元素有「澎湖青草茶」之稱，與手熬冬瓜糖共煮成茶，滋味甜蜜又降火。甜點檯另有沁涼消暑的「檸檬海燕窩」選用澎湖在地的黑糖海燕窩搭配清爽解膩的檸檬糖水，甜蜜又消暑，以及傳統美味「澎湖黑糖糕、花生酥、鹹餅」等，澎湖好味道不藏私。







台北喜來登大飯店十二廚「澎湖海鮮季」海鮮吃到飽 82折優惠

活動時間： 7月1日至8月31日，每日午、晚餐餐期

活動餐價：平日午餐每位1,390元+10%、平日晚餐每位1,490元+10%、假日午晚餐每位1,690元+10%

活動內容：自助餐檯加碼推出暢饗澎湖海鮮料理、松葉蟹腳、期間限定芒果季甜點

活動加碼：7月1日至7月21日透過官網線上購買「夏季旅展優惠自助餐券」享最低82折優惠



台北喜來登大飯店十二廚訂位

餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02-232111818

官方網站：sheratongrandtaipei.com

