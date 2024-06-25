全聯夏日福袋開賣！全聯為慶祝PX Pay會員突破千萬，全支付會員挑戰五百萬，推出一系列會員專屬活動及回饋。自7月1日起，全聯將提供更多購物及店外消費回饋，讓婆媽享受更多優惠。此外，從6月28日起，限量的超值夏日福袋也將同步開賣，獎品豐富吸引，包括兩台高達兩百萬的DISCOVERY SPORT多功能運動休旅車，讓會員有機會以極低價格獲得豪華大獎。
全聯在PX Pay/全支付回饋上推出多重優惠，當會員於全聯門市使用PX Pay或全支付結帳，並於前一月消費累計達到指定金額，便可在當月於全台近30萬個可支付據點享有最高4.5%的全點回饋。此外，全支付也特別推出「16付」活動，不僅邀請唱跳天團Energy現身，凡在指定期間內使用全支付於五個以上合作品牌消費且累計付款16次以上，即可參加抽獎，有機會贏得高達16萬全點的大獎。
此外，再加碼推出3款夏日福袋，和PALLADIUM聯手推出三大組合，並大手筆祭出2台Discovery Sport多功能運動休旅車超過兩百萬名車大獎，等你來抽。首推居家採購、野餐必備「PALLADIUM潮流保冷托特袋組」，只要666元就能獲得時尚托特袋造型保冷袋，內涵精選的泡麵、飲料、民生用品之外，還有23吋自動開合傘和冷水壺，總價值超過2000元，還包含2次抽獎機會。
超有質感的「PALLADIUM潮流胖胖箱組」有雙排飛機輪、TSA海關密碼鎖等便利設計，22吋大小出國玩也很剛好。同時，也加贈品牌行李秤、旅行收納七件組，以及6組抽獎序號，總價值超過6,200元，等於27折就能買到。最後一組則是針對中秋節而推出「BRUNO多功能電烤盤」，是日本賣翻的人氣商品。
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全聯夏日福袋
販售地點：全聯及大潤發實體門市
開賣時間：2024/6/28
福袋：
1、PALLADIUM潮流保冷托特袋組（限量40,000個）
售價：666元，抽獎序號2組
2、PALLADIUM潮流胖胖箱組（限量10,000個）
售價：1,666元，抽獎序號6組
3、BRUNO多功能電烤盤（限量8,000個）
售價：1,800元，抽獎序號6組
全聯PX Pay會員 16萬全點抽獎
活動時間：2024/07/01~2024/07/31
活動內容：使用全支付於5個(含)以上不同合作品牌適用門市或網路商店付款，單筆不限金額，付款累計16次(含)以上，即可參與本次抽獎資格。
全聯千萬會員回饋
活動時間：2024/7/1~12/31止
活動內容：PX Pay會員於全聯實體門市使用PX Pay或全支付結帳時，前月付款累積(需為PX Pay會員)之消費級距：
消費累積滿2千元(含)，店外享最高全點2.5%回饋。
滿4千元(含)，店外享最高全點3.5%回饋。
滿8千以上，店外享最高全點4.5%回饋。