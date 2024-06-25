全聯夏日福袋開賣！全聯為慶祝PX Pay會員突破千萬，全支付會員挑戰五百萬，推出一系列會員專屬活動及回饋。自7月1日起，全聯將提供更多購物及店外消費回饋，讓婆媽享受更多優惠。此外，從6月28日起，限量的超值夏日福袋也將同步開賣，獎品豐富吸引，包括兩台高達兩百萬的DISCOVERY SPORT多功能運動休旅車，讓會員有機會以極低價格獲得豪華大獎。









全聯在PX Pay/全支付回饋上推出多重優惠，當會員於全聯門市使用PX Pay或全支付結帳，並於前一月消費累計達到指定金額，便可在當月於全台近30萬個可支付據點享有最高4.5%的全點回饋。此外，全支付也特別推出「16付」活動，不僅邀請唱跳天團Energy現身，凡在指定期間內使用全支付於五個以上合作品牌消費且累計付款16次以上，即可參加抽獎，有機會贏得高達16萬全點的大獎。







此外，再加碼推出3款夏日福袋，和PALLADIUM聯手推出三大組合，並大手筆祭出2台Discovery Sport多功能運動休旅車超過兩百萬名車大獎，等你來抽。首推居家採購、野餐必備「PALLADIUM潮流保冷托特袋組」，只要666元就能獲得時尚托特袋造型保冷袋，內涵精選的泡麵、飲料、民生用品之外，還有23吋自動開合傘和冷水壺，總價值超過2000元，還包含2次抽獎機會。





全聯夏日福袋

販售地點：全聯及大潤發實體門市

開賣時間：2024/6/28

福袋：

1、PALLADIUM潮流保冷托特袋組（限量40,000個）

售價：666元，抽獎序號2組



2、PALLADIUM潮流胖胖箱組（限量10,000個）

售價：1,666元，抽獎序號6組



3、BRUNO多功能電烤盤（限量8,000個）

售價：1,800元，抽獎序號6組



全聯PX Pay會員 16萬全點抽獎

活動時間：2024/07/01~2024/07/31

活動內容：使用全支付於5個(含)以上不同合作品牌適用門市或網路商店付款，單筆不限金額，付款累計16次(含)以上，即可參與本次抽獎資格。



全聯千萬會員回饋

活動時間：2024/7/1~12/31止

活動內容：PX Pay會員於全聯實體門市使用PX Pay或全支付結帳時，前月付款累積(需為PX Pay會員)之消費級距：

消費累積滿2千元(含)，店外享最高全點2.5%回饋。

滿4千元(含)，店外享最高全點3.5%回饋。

滿8千以上，店外享最高全點4.5%回饋。