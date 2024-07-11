南投魚池紅茶名聞遐邇，日月潭紅玉紅茶專賣店更是不勝枚舉，而「日月作物老欉紅玉專門店」卻不在通往日月潭的台21縣，反倒選擇坐落人煙相對稀少的131縣道上、紅磚老宅之中，老闆保留老屋原有的建築風格，並在裏頭日復一日沖泡著紅茶、靜待有緣人上門找茶。
有別於人工刻意營造復古風味的老屋咖啡廳，「日月作物老欉紅玉專門店」直接進駐揉進漫長歲月的紅磚土角厝，老闆保留紅磚老宅建築，以綠色植栽點綴斑駁的紅磚牆面，彷彿象徵老屋新生；同時，以老欉紅玉持續灌溉空間，遂成為紅茶控會專程驅車前往品茶的南投魚池紅茶館。
「日月作物老欉紅玉專門店」座位數並不多，氛圍溫馨愜意、洋溢人情味，不知如何挑選紅茶的旅人，不妨直接請親切的老闆推薦介紹。菜單除了老欉紅玉紅茶、紅韻紅茶、台灣野生山茶、特選紅玉之外，也有供應咖啡、果汁、美祿恐龍以及甜點。
值得一提的是，沖泡的茶葉會隨紅茶上桌，老闆也會細細講解紅茶品種、採收季節、風味等相關知識。她認為，品茶不單是品嘗茶湯滋味，聞香同樣重要，亦有助人們對於所喝的茶款有更深一層的了解；特別推薦「手採老欉紅玉紅茶」，茶湯溫潤、伴隨著蜜香，尾韻感受得到薄荷清爽感。
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日月作物老欉紅玉專門店推薦
手採老欉紅玉紅茶
日月作物老欉紅玉專門店資訊
地址：南投縣魚池鄉修正巷4-3號
電話：04-9289-7226