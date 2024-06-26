台北君悅酒店的餐飲業務在炎炎夏日中，推出了令人矚目的新菜單來迎接顧客。凱菲屋自即日起至8月底，在平日晚餐或假日午餐時段提供一份主廚特製的「龍蝦水果沙拉」。這道料理結合了半隻波士頓龍蝦與各式水果，如哈密瓜、鳳梨和番茄，再配以藜麥和清爽的醬汁，保證讓老饕們的味蕾獲得極致的享受。
此外，寶艾西餐廳由主廚羅偉洲（威廉）操刀，將西班牙熱情靈感轉化成桌上美食、推出的「初夏食藝．西班牙風格」饗宴，包括三種不同的西班牙熟成伊比利火腿品嚐，及炭烤龍蝦海膽蟹肉西班牙烤飯等菜式。主餐則可選擇慢火烤比目魚菲力或日本熟成F1肋眼牛排，每份餐點的價格是3,880元新台幣加10%服務費。
除了豪華的海鮮和牛排，主廚威廉還特別強調他們使用的黑標西班牙熟成伊比利火腿。這種火腿需要經過至少36個月的熟成期，並且豬隻需在廣闊的橡木林中自由放養，以獲得最佳的肉質和風味。此外，他們還提供一道特色菜—西班牙火腿三吃，使用台灣鳳梨來搭配，增添獨特的酸甜口感。
此外，在ZIGA ZAGA義大利餐廳，副主廚劉學松則是推出了新的義式風味菜單，特別適合信義區的商務午餐和年輕人嘗鮮。新菜單上包括巴洛落紅酒燉牛頰南瓜燉飯、嫩煎伊比利豬及炙煎透抽手工蓮花麵佐墨魚醬等創意佳餚，吸引老饕們前來品嚐。
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台北君悅2024夏季新菜單
1、凱菲屋提供限定的「龍蝦水果沙拉」。
2、寶艾西餐廳推出「初夏食藝．西班牙風格」饗宴，主打西班牙熟成伊比利火腿。
3、寶艾西餐廳為求婚、周年紀念或慶生提供專屬服務。
4、ZIGA ZAGA義大利餐廳更新菜單，推出創意義大利料理。
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