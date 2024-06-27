芋頭控來去吳寶春！今年吳寶春麥方店以「以麵包閱讀島嶼芋」為主題，走訪台灣各地探索與保護幾近失傳的台灣島嶼芋品種，包括西拉雅芋、小山芋和蘭嶼芋，推出新系列芋頭麵包。七款全新芋頭麵包新上市，其中「芋泥千層蛋塔」更是跟上熱門話題，外酥內餡又帶有香甜芋泥的千層蛋塔，一定要先搶來打卡發限動。







今年的新品研發團隊特別選用西拉雅芋、小山芋及蘭嶼芋三種極具特色的原住民芋頭品種，有主要分布在台南的西拉雅芋又稱「赤芽芋」，屬於旱芋類，小而紅色的葉子邊緣是其特色。小山芋則來自屏東排灣族部落。而蘭嶼芋則來自台東達悟族，屬於水芋，口感較濕潤。橫跨三個區域、三個品種、三個族群，與台灣原住民部落的飲食文化息息相關，也是該地區生態與文化的重要組成。







吳寶春主廚團隊將這些特有芋頭運用於七款新的麵包創作中，其中包括將西拉雅芋轉化為具有部落特色的「芋頭披薩」，蘭嶼芋則被製成東南亞風味的「蘭嶼椰香芋泥包」。小山芋則被巧妙地烘焙成模仿其原生形態的「小山芋麵包」。這些新品不僅展示芋頭的多樣化應用，也重新喚起了部落的食芋文化。





吳寶春 芋頭麵包系列新品

1、芋頭米賣(mai)披薩99元

全臺門市採預訂販售(吳寶春烘焙學院崑大店不適用。)每日採預訂限量供應。

2、椰香芋泥包56元

3、小山芋42元(單入)

福爾摩沙芋泥包46元

4、茭芋福包 66元

5、芋泥千層蛋塔 88元

6、芋見乳酪 68元

7、紅種散穗高粱麵包 95元，7/1上市全臺門市採預訂販售(吳寶春烘焙學院崑大店不適用。)每日採預訂限量供應。



吳寶春麥方店 銷售據點

高雄旗艦店、臺北信義旗艦店、臺中劇院店、臺北遠百信義 A13、高雄巨蛋店新概念店since 2019