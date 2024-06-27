芋頭控來去吳寶春！今年吳寶春麥方店以「以麵包閱讀島嶼芋」為主題，走訪台灣各地探索與保護幾近失傳的台灣島嶼芋品種，包括西拉雅芋、小山芋和蘭嶼芋，推出新系列芋頭麵包。七款全新芋頭麵包新上市，其中「芋泥千層蛋塔」更是跟上熱門話題，外酥內餡又帶有香甜芋泥的千層蛋塔，一定要先搶來打卡發限動。
今年的新品研發團隊特別選用西拉雅芋、小山芋及蘭嶼芋三種極具特色的原住民芋頭品種，有主要分布在台南的西拉雅芋又稱「赤芽芋」，屬於旱芋類，小而紅色的葉子邊緣是其特色。小山芋則來自屏東排灣族部落。而蘭嶼芋則來自台東達悟族，屬於水芋，口感較濕潤。橫跨三個區域、三個品種、三個族群，與台灣原住民部落的飲食文化息息相關，也是該地區生態與文化的重要組成。
吳寶春主廚團隊將這些特有芋頭運用於七款新的麵包創作中，其中包括將西拉雅芋轉化為具有部落特色的「芋頭披薩」，蘭嶼芋則被製成東南亞風味的「蘭嶼椰香芋泥包」。小山芋則被巧妙地烘焙成模仿其原生形態的「小山芋麵包」。這些新品不僅展示芋頭的多樣化應用，也重新喚起了部落的食芋文化。
除了著重於傳統芋種的創新麵包，吳寶春麥方店也以檳榔心芋開發新品。包括「福爾摩沙芋泥包」、「筊芋福包」以及「芋見乳酪」等，延續了台灣人對芋頭鬆軟香甜的傳統印象，更加入創新的烘焙技巧，為傳統芋頭開拓了新的味覺層次。就連時下最夯的千層蛋塔也有「芋泥千層蛋塔」，內餡滿滿芋泥搭上超酥脆的外層，一定要先買來打卡。此外，還有稀見紅種散穗高粱麵包，對台灣另一傳統作物的深入探索和創新表達。
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吳寶春 芋頭麵包系列新品
1、芋頭米賣(mai)披薩99元
全臺門市採預訂販售(吳寶春烘焙學院崑大店不適用。)每日採預訂限量供應。
2、椰香芋泥包56元
3、小山芋42元(單入)
福爾摩沙芋泥包46元
4、茭芋福包 66元
5、芋泥千層蛋塔 88元
6、芋見乳酪 68元
7、紅種散穗高粱麵包 95元，7/1上市全臺門市採預訂販售(吳寶春烘焙學院崑大店不適用。)每日採預訂限量供應。
吳寶春麥方店 銷售據點
高雄旗艦店、臺北信義旗艦店、臺中劇院店、臺北遠百信義 A13、高雄巨蛋店新概念店since 2019