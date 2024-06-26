整間IKEA都是榴槤味！到IKEA不管有沒有買東西，就一定要吃一根霜淇淋才算是有來過IKEA。每次推出季節限定新口味，都讓小資族衝去朝聖，這次迎戰酷夏，不僅將先前熱銷的「榴槤風味霜淇淋」強勢回歸，更加碼推出3款不同品種的榴槤果泥霜淇淋，包括榴蓮LV「D197貓山王榴槤果泥」也加好加滿，整個七月讓榴槤控幸福感爆棚。
IKEA榴槤霜淇淋將於7/1強勢回歸，除了有經典款20元榴槤霜淇淋之外，這次更加碼推出3種不同品種榴槤果泥搭配，於七月接力登場，7/1～7/14由香氣溫和的「D888甘榜榴槤霜淇淋」初登場，榴蓮初階者可以嚐試看看；7/15～7/28則是綿密果肉「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」接力；最後7/29～8/11則是由榴槤界之王的「D197貓山王榴槤霜淇淋」壓軸登場，超濃郁的榴槤果泥搭上香甜的榴蓮霜淇淋，果泥部分還可以加價追加份量，絕對讓榴槤控大大滿足。
除了榴槤霜淇淋之外，IKEA瑞典餐廳也使用馬來西亞蘇丹王榴槤製成的兩款榴蓮熟食，牽絲起司和榴槤果肉完美結合的「榴槤披薩」，即便是不敢吃榴蓮的人也能接受。另一款「榴槤菠蘿包」則是將榴槤果肉和卡士達醬混搭製成濃郁內餡，一口咬下香氣撲鼻。
推薦閱讀：雙連站甜點新開店！超潮眼睛可頌「Creaminal」買三送一，連7天免費送可頌冰。
IKEA榴蓮霜淇淋
榴槤風味霜淇淋 $20
期間限定：2024/07/01-2024/08/31
D888甘榜榴槤霜淇淋 $45
加一份甘榜榴槤泥(約20克)+$25
期間限定：2024/07/01-2024/07/14
D24蘇丹王榴槤霜淇淋 $55
加一份蘇丹王榴槤泥(約20克)+$35
期間限定：2024/07/15-2024/07/28
D197貓山王榴槤霜淇淋 $85
加一份貓山王榴槤泥(約20克)+$65
期間限定：2024/07/29-2024/08/11
IKEA榴槤季
榴槤披薩 $199
期間限定：2024/07/01-2024/08/31
榴槤菠蘿包 $65
期間限定：2024/07/01-2024/08/31