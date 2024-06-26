位於金典綠園道商場1F-大廳的「Homie」寵物零食 × 印章體驗快閃店，是以「家」為概念的創意展店。在英語中，「Home」代表家，而「Homie」則是親密好友的意思，正如我們與毛小孩之間的關係，親密且珍貴。這個店鋪不僅是商業空間，更是一個可以與寵物共享美好時光的場所。在這裡，每一位寵物主人都能找到與毛小孩共度時光的新方式，創造屬於自己的獨特回憶。
「Homie」與台灣本地品牌「鮮寵一番」合作，推出了一系列具有創意的冷凍乾燥寵物零食。這些零食不僅美味，其包裝設計也充滿創意，模仿早餐麥片盒及鋁箔盒的形狀，旨在為主人和寵物的早餐時間增添趣味。店內提供多種口味選擇，包括牛肉、雞肉、魚、蝦及干貝等，讓每位毛孩都能享受一頓豐富的美食。這不僅是一場味蕾的盛宴，更是一次心靈的交流。
在「Homie」，不僅可以享受美食，還能親手製作專屬於自己的毛孩海報。店內提供了多種印章，讓顧客可以選擇不同的圖案和顏色，創作出一幅幅獨一無二的作品。這些手工藝品不僅是裝飾，更是表達對寵物無限愛的方式。完成的海報可以框起來，成為家中的一件藝術品，每一次目光投向，都能感受到溫馨和愛意。
此外，「Homie」還與三位插畫家合作，推出限量的毛孩專屬海報，每位藝術家都用自己獨特的風格，描繪出寵物的多姿多彩。這些限量版海報不僅具有收藏價值，其銷售所得也將全數捐贈至流浪動物基金會，幫助更多需要關愛的浪浪。透過這次活動，愛寵的你不僅能獲得美麗的藝術品，還能為社會公益出一份力，傳遞愛與希望。
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Homie 寵物零食 × 印章體驗概念店
活動時間：2024/7/4-2024/9/1
活動地點：金典 綠園道商場1F (BRT科博館站、ibike科博館·金典站)
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