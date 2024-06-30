「貳樓」再次以創新之姿重磅登場，這次貳樓與美國乳品出口協會及美國馬鈴薯協會聯手，推出期間限定的美式餐點。從6月25日至7月31日，貳樓將轉變為一所充滿美式風情的高校，提供一系列由百分百美國進口乳製品和馬鈴薯製作的餐點，讓你在享受貳樓早午餐的同時，也能感受到美國校園的獨特氛圍。



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在這次的「貳樓高校」限定菜單中包含4款餐點，不容錯過的選項「起司漢堡翹薯球隊隊長ft.快樂水」，將嫩蛋和起司醬完美融合於經典牛肉漢堡中，搭配由美國馬鈴薯製成的翹薯，再加上無限暢飲的快樂水，是一種極致的味覺享受。而「留級的混蛋薯條學長」則是將酥脆的黃金薯條搭配新鮮莎莎醬、優格和酪梨，每一口都是多層次的美味。





為了增加活動的趣味性，「貳樓高校」還特別設立了「SF高校生爭霸戰」，讓粉絲可以在6/25至7/2期間通過LINE官方帳號對自己喜愛的餐點投票。獲勝的餐點將在7/4美國國慶日當天以特別優惠的價格提供，讓你在享受美食的同時，也能參與到這場別開生面的校園風雲戰中。這是一次無與倫比的美食之旅，也是一場文化和味蕾的雙重盛宴。







貳樓高校限定菜單

販售時間：6/25起至7/31

販售據點：全台貳樓門市同步販售

推薦餐點：

起司漢堡翹薯球隊隊長 ft.快樂水：NT$450

學霸起司三明治ft.快樂水：NT$360

留級的混蛋薯條學長：NT$300

威士忌起司甜心啦啦隊長：NT$290