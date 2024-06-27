中山站貓咪咖啡廳推薦！喜歡緬因貓的朋友絕對要來「紅玥緬因貓藝廊」體驗看看，這邊的大貓咪每個都是E人，店家還特別開放給大家貓零食互動，只要手拿著肉泥，估計馬上被包圍。同時，店員也有透露，如果想要感受到貓咪滿滿的熱情，這時段訂位就對了。
台北貓咪咖啡廳最近如雨後春筍的開幕，近兩年登場的「紅玥緬因貓藝廊」也是不少貓奴必訪的貓咖；店裡一天通常會有10隻左右的貓咪在這陪伴大家，包含尺寸偏大的緬因貓，還有優雅可愛的布偶貓，毛絨絨的模樣，一整週上班的疲憊都被療癒了。
重點是這邊的貓咪也相當熱情！不僅會一口氣衝刺跳到天花板的貓跳台，時不時還會呼朋引伴的直接在店裡玩起來，有時候還會跟客人玩起店內的玩具呢。如果大家想要餵食互動，也可以到櫃臺扭扭蛋抽獎，一次50元有機會獲得店內貓咪的周邊，或是凍乾零食、肉泥。
拿到肉泥之後，馬上可以感受到貓咪的瘋狂！這邊的貓咪很有規局，不用怕會攻擊搶食或護食，不過時常會伸出毛毛手想要抓住你，會是直接飛撲到身上，希望能多吃到一點零食，相當逗趣可愛，絕對會狙擊大家的少女心。
店員建議，如果大家想體驗看看活動好動的嗨咖貓咪，可以選擇每天早一點時段來訂位，因為貓咪每天的睡眠時間較長，有時候玩一玩到晚上就會窩在角落睡覺，當然這時候也會比較安靜乖巧。
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而「紅玥緬因貓藝廊」這邊的餐點，最推薦大家貓咪造型甜點！不管是草莓粉嫩感的「圓圓貓慕斯」，或是滿滿咖啡香與可可滋味的「小奶貓咖啡杯」，來這邊打卡拍照不能錯過。如果大家想填飽肚子，也可以選擇「麻辣豬里肌米漢堡」，鹹香之餘，辣味帶勁過癮；來這邊不用擔心主題咖啡廳的東西會不好吃。
中山站貓咪咖啡廳 紅玥緬因貓藝廊
地址：台北市大同區赤峰街71巷4號
營業時間：13:00–21:00
注意事項：
每人餐點低消為$380元(位)，並收取10%服務費，限時1.5小時。
為維護貓咪與孩童安全，謝絕六歲以下孩童入場。
中山站貓咪咖啡廳 紅玥緬因貓藝廊 推薦菜點
推薦菜點：圓圓貓慕斯$160、小奶貓咖啡杯$180、和風冰淇淋佐玥見糰子$240、麻辣豬里肌米漢堡$280