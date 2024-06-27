礁溪又有新飯店可以住了！礁溪在地旅宿品牌「冠翔泉旅」整裝重啟試營運，冠翔泉旅試營運推出9/30前不分平假日入住即另招待一晚、「買一送一」試營運優惠活動。搶攻暑期親子旅客、飯店控搶先必住清單，要再一次讓國人喜歡上「冠翔泉旅」。





冠翔泉旅坐落於山林與水畔之間，並巧妙地將繁華與靜謐結合，創造出一個猶如城市中的綠洲般的環境。為了進一步凸顯這種獨特的環境氛圍，冠翔泉旅與台灣著名的景觀建築師吳書原進行了合作。在這次的合作中，吳書原將台灣本島低海拔的原生闊葉林完美地縮影於酒店的景觀設計之中，選擇了在宜蘭常見的植物種類來進行景觀植被的配置，這不僅呈現了一種從自然中來到自然中去的樸素美感，更是力求在不過度修飾的前提下，保持最大程度的自然原貌。吳書原解釋說，這樣的景觀設計是為了豐富訪客的空間體驗，讓人們一走進來就能擺脫都市的喧囂，進入一個可以慢下來享受溫泉、感受寧靜的環境，讓這綠意盎然的自然景觀成為人們心中難忘的畫面。





酒店的客房浴池和戶外溫泉區，則是以沉穩的細葉棕竹和琴葉榕作為主要植被，配合孔雀木、蘇鐵和鳳尾蕨等植物，營造出一種仿若置身森林之中的閒適和寬敞感。特別是在酒店的八樓設有的空中花園，種植了台灣赤楠和田代氏石斑木，並用銀姬小蠟和雪花木等細葉植物進行點綴，當夜晚來臨，清風拂過，這些植物隨風輕輕搖曳，展現出自然與森林的旺盛生命力。訪客一踏入酒店，首先映入眼簾的將是這些隨風飄動的綠植，而當他們步入客房，更加濃郁的綠意將迎面撲來。此外，每個房間都配備了獨立的空調系統，確保為客人提供一個舒適且清新的居住氛圍。





經過一番精心翻新，冠翔泉旅提供了五種不同的房型供選擇，分別是綠境、舒境、森境、樂境以及天境。每一種房型都依循「Cozy Zone」的設計理念，打造出一個個舒適的休息空間。在部分房間的裝修中，選用了由火山岩漿製成的「白洲土」作為牆面材料，不僅具有空氣淨化和除臭殺菌的功能，同時也符合環保的要求。衛浴設施方面，則採用了大片落地玻璃窗，配合灰色系列的地壁磚和天然石材，這樣的設計既內斂又沉靜，與外部的自然綠色景觀相映成趣，營造出一種靜謐的氛圍。





其中最特別的是「森境套房」設計為連通房型，適合家庭或朋友一同入住。這類房型中不僅有沙發和餐桌，還設有陽台泡腳池，讓住客在欣賞美景的同時也能放鬆身心。而位於八樓的天境客房，則能讓住客直接俯瞰到花園的美景，感受季節性花卉的浪漫與芳香。在房內的備品選擇上，冠翔泉旅同樣強調在地特色，例如精選的台灣品牌「湛盧咖啡」和100%無咖啡因的台灣蕎麥茶，都是精心挑選的在地精品。



此外，為了推廣環保理念，選用了知名的植萃品牌「茶籽堂」的洗沐用品，並在房間內提供玻璃水瓶，減少一次性用品的使用，進一步實踐永續旅遊的理念。





此外，冠翔泉旅的戶外溫泉區一直是旅人非常喜愛的特色之一，這裡不僅有自然的原湯和山泉，更豐富地提供了五種融合漢方精油的養生池，包括潤泉、鎮泉、舒泉、活泉和嫩泉，每一種都有其獨特的健康和美容效益。潤泉中添加了茉莉的成分，這不僅有助於抗菌和抗炎，還能促進皮膚健康，並讓人心情變得愉快。鎮泉則配合了檀香，這種成分能有效地鎮靜心靈並舒緩身心的疲憊。舒泉含有薰衣草等成分，專門針對緩解肌肉疼痛，非常適合那些體力勞動後尋求放鬆的人士。



冠翔泉旅的餐廳全天候供應現點現做的美食，由一位服務超過十年並深受好評的行政主廚重新回到餐廳領導廚房團隊。主廚精選宜蘭當地的時令食材，巧手製作多種中式及日式料理，讓每一道菜品都充滿在地的風味和創新的元素。為了讓客人能夠享受無壓力的用餐體驗，餐廳特別設計了極具彈性的用餐時段，從早上7點提供早餐一直持續到下午1點半。這樣的設計讓住客無需在觀光行程和用餐之間做出選擇，無論是想要睡個懶覺、延後退房或是外出遊玩，都能根據自己的時間安排來享用美食。



此外，冠翔泉旅還計畫在8樓的空中花園舉辦一系列的特色活動，如星空電影院、燒烤之夜以及午茶派對等，這些活動將不定期開放，旨在為客人提供更多元化和獨特的休閒體驗。這些建議的活動不僅增添了住宿的樂趣，也讓客人在享受冠翔泉旅的舒適住宿和美食之餘，有更多機會與其他旅客互動，創造難忘的回憶。



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冠翔泉旅試營運優惠價

綠境雙人房 平日 $5,800／假日 $7,800

舒境三人房 平日 $7,800／假日 $9,800

舒境四人房 平日 $8,800／假日 $10,800

冠翔泉旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號

電話號碼：03-987-5599